Marrakech: top départ pour la 52ème édition du Festival national des arts populaires

Dans une ambiance festive et bon enfant, les différentes troupes folkloriques invitées au Festival national des arts populaires (FNAP) ont pris le départ de la Place Harti à Guelliz, l’un des quartiers névralgiques de la cité ocre, pour une tournée à travers différents axes, avant de rejoindre le Théâtre royal.

Sous le regard à la fois admiratif et curieux d’un public bigarré, entre visiteurs et autochtones, des artistes en provenance de différentes régions du Royaume ont longé différentes artères de la Cité aux Sept Saints, donnant ainsi un avant-goût aux festivaliers, avant de finir leur ballade au Théâtre royal, retenu cette année comme scène officielle du Festival.

Selon Mohamed Knidiri, président de l’Association Grand Atlas, organisatrice de cette manifestation, cette 52ème édition sera exceptionnelle du point de vue du nombre de troupes et d’artistes participants, qui représentent les différentes régions du Maroc, en plus de troupes issues d’Allemagne et de pays africains. «Ce festival vient traduire l’ancrage historique de cette Nation millénaire, la richesse de son patrimoine et la diversité culturelle qui la caractérise», a-t-il indiqué.

Dans une déclaration similaire, le président de l’association Daquat Ssif et Aquallal pour le développement et la préservation du patrimoine, Mbarek Simou, a signalé que sa troupe participe à ce festival depuis sa création dans les années 60, émettant le voeu que les générations montantes prennent la relève pour garantir la pérennité à ce patrimoine immatériel.

Une messe géante

Organisée en signe de lancement des différentes festivités programmées dans le cadre de cette nouvelle édition (22-26 juin), cette balade artistique a transformé les rues de Marrakech en une messe géante, avec à la clé, musique, chants, danse et sonorités des plus originales et authentiques, le temps de faire bouger toute la ville au rythme d’une édition qui s’annonce déjà alléchante.

Les artistes et musiciens appartenant aux différentes troupes représentant moult régions du Maroc, outre une troupe en provenance d’Allemagne n’ont pas trouvé mieux que de se mêler à la foule, le temps d’investir différents espaces le long de tout l’itinéraire emprunté.