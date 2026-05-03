Histoire: Mouna Hachim exhume cent figures oubliées du Maroc

Lors d’une conférence de présentation de son livre, Mouna Hachim a rappelé que ce travail a d’abord vu le jour sous une forme numérique, avant de se muer en un imposant volume de plus de 500 pages. L’autrice a choisi de transcender les capsules audiovisuelles, publiées en arabe et en français sur le site d’information Le360, pour en faire une somme historique exhaustive. «Dès lors que le nombre des personnalités retenues a atteint la centaine, l’idée du livre s’est imposée à elle comme une évidence», rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 4 mai.

Plutôt que de se contenter d’une galerie de figures illustres, Mouna Hachim a délibérément opté pour un cheminement chronologique, tissant une trame narrative cohérente où événements et destins s’enchaînent sans rupture. Selon elle, les pages de l’histoire sont indissociables; aucune préférence partisane ne doit faire pencher la balance au détriment d’une mémoire juste. Son critère de sélection ne fut pas la célébrité, mais l’empreinte durable laissée par chaque protagoniste. À la différence des manuels traditionnels, l’espace géographique couvert ne se limite pas aux grands centres urbains : il embrasse les marges, les banlieues et les contrées les plus délaissées du Maroc.

Dans un souci d’exhaustivité similaire, toutes les disciplines sont convoquées: médecine, géographie, soufisme, philosophie, astronomie, sans exclusive religieuse, islam, christianisme et judaïsme cohabitent dans ces pages. Mouna Hachim accorde par ailleurs une place élargie aux femmes, leur consacrant seize portraits parmi les plus influentes de l’histoire marocaine, depuis les origines jusqu’au début du XXe siècle. L’autrice justifie ce choix par le fait que l’histoire ayant été majoritairement écrite par des hommes, les femmes sont restées longtemps invisibles dans les récits officiels. Elle s’efforce ainsi de réparer cet oubli à travers des figures d’exception telles que Kenza l’Européenne, fille d’Isaac, dont le rôle politique fut déterminant pour apaiser les conflits successoraux; Atika, qui contribua à rétablir le pouvoir des Idrissides, ou encore Fano, la combattante almoravide, incarnation du courage féminin et de la présence politique et militaire.

Lors de la présentation de l’ouvrage, le directeur de la publication du site Le360, Wadie El Mouden, a souligné que ce livre marque la première publication des éditions «Le360». «Il y voit une nouvelle étape pour la plateforme, inscrite dans une stratégie globale de valorisation du patrimoine national», relaie Al Ahdath Al Maghribia. Fruit d’une passion et d’une estime approfondie pour l’histoire marocaine, cet ouvrage traduit le succès rencontré par la série dans sa version numérique. Sa transposition sur papier, ajoute-t-il, «en garantit la pérennité et lui confère un souffle vivant, tangible et accessible à tous».