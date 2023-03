Tanger: Promenade au cœur du jardin de la Villa Harris

Idéalement placé au coeur de Malabata, quartier parmi les plus prisés de Tanger, le jardin de la Villa Harris est un lieu mythique de la ville du Détroit. Exceptionnelle étendue de verdure étalée sur pas moins de 9 hectares, le lieu aimante chaque jour une foule de visiteurs venus des quatre coins de la ville, voire au-delà.

Certains franchissent les portails de ce havre de paix pour exercer leurs activités sportives au grand air. D’autres le fréquentent simplement pour s’abriter du stress et de l’agitation urbaine, improvisant les promenades parmi la végétation luxuriante. C’est que le jardin de la Villa Harris se distingue par la diversité unique de sa flore, comptant un nombre impressionnant d’espèces florales, d’arbres et d’essences rares, dont certaines considérées comme uniques au Maroc.

Territoire propice à la flânerie, le jardin s’est également mué en espace de loisir familial. Il accueille ainsi chaque jour, et a fortiori les fins de semaine, de nombreuses familles dont les enfants laissent libre cours à leur énergie au sein l’aire de jeux spécialement aménagée.

L’endroit fait également office de refuge pour une population encore plus typée: celle des étudiants. «Je viens régulièrement dans ce jardin pour préparer mes examens. Ici, je peux travailler au calme, loin de toute distraction. Et cela a fini par devenir une habitude. Je me sens même plus à l’aise dans ce jardin que chez moi», s’enthousiasme Ahmed, un étudiant que Le360 a osé déranger dans son exercice intensif de bachotage.

Au cœur de cet immense parc s’érige la Villa Harris, majestueuse bâtisse datant de la fin du XIXème siècle qui, complètement rénovée, avait ouvert ses portes en mars 2021 dans ses nouveaux habits de musée d’art contemporain. Construits par l’illustre journaliste britannique du Times, Walter Burton Harris, décédé en 1931, les lieux ont été inscrits au patrimoine national et font aujourd’hui partie des domaines de la Fondation nationale des Musées.

Et après avoir vu défiler les décennies, les propriétaires et les invités de prestige, ce sont désormais les visiteurs férus d’art qui arpentent ses travées d’espace culturel, allant à la découverte de diverses expositions et manifestations. Ayant ainsi retrouvé leur lustre, la Villa Harris et son jardin occupent plus que jamais une place à part dans le coeur des amoureux de Tanger.