Hilton Garden Inn Casablanca Sud annonce la nomination d’Ajay Harjani au poste de Directeur Général

Fort de plus de vingt ans d’une carrière internationale dans l’hôtellerie, Harjani incarne un leadership fondé sur l’excellence opérationnelle, la vision stratégique et une attention constante portée à l’expérience client. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il prendra en charge la direction globale des opérations de l’hôtel, tout en impulsant sa dynamique de développement et en veillant à l’atteinte des plus hauts standards en matière de service, de qualité et de satisfaction.

Le parcours de Harjani témoigne d’une expertise éprouvée à l’échelle mondiale. Il a exercé des responsabilités managériales de premier plan au Canada, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie, consolidant une solide connaissance des attentes des clientèles internationales. Son implantation au Maroc n’est pas nouvelle: il y a déjà œuvré au sein de grandes marques hôtelières de renom, dans des fonctions stratégiques qui lui ont permis de tisser une compréhension fine du marché local et des spécificités régionales. Une expérience précieuse qui contribuera sans nul doute à asseoir davantage encore le positionnement du Hilton Garden Inn Casablanca Sud comme adresse de référence pour les voyageurs d’affaires comme pour les visiteurs de loisirs.

Avant de rejoindre l’équipe de Casablanca, Harjani a occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Hilton ainsi que dans d’autres enseignes hôtelières internationales de premier plan. Il y a dirigé des équipes pluridisciplinaires avec efficacité, en développant des stratégies innovantes dans des domaines clés tels que les ventes, le marketing, la restauration ou encore l’expérience client. Reconnue pour son approche humaine du management, sa capacité à fédérer et son sens aigu des résultats, sa vision audacieuse a toujours été guidée par la volonté d’optimiser la performance hôtelière tout en renforçant l’excellence du service.

Interrogé sur sa nomination, Ajay Harjani a déclaré: «C’est un honneur d’assurer la direction du Hilton Garden Inn Casablanca Sud et de conduire une équipe aussi engagée. Cet hôtel vient enrichir le paysage hôtelier de Casablanca avec une proposition moderne et conviviale. Je suis enthousiaste à l’idée d’écrire cette nouvelle page avec nos collaborateurs, en veillant à offrir des séjours inoubliables à nos hôtes, tout en poursuivant une trajectoire de croissance et de succès durable pour l’établissement».

Idéalement situé à Casablanca, le Hilton Garden Inn se distingue par son offre complète et contemporaine: des chambres et suites alliant confort et fonctionnalité, un restaurant et un bar ouverts en continu, des espaces de réunion et d’événement modulables et entièrement équipés, un centre de fitness à la pointe de la technologie, et surtout, l’accueil chaleureux et le service irréprochable qui font la signature de l’enseigne Hilton.