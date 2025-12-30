Vacances d’été 2026: le Maroc séduit les touristes britanniques pour ses prix abordables

Dans un récent rapport dont se fait écho la plateforme Travel and Tour World, une association britannique de défense des consommateurs a comparé les prix de séjours de vacances dans plusieurs destinations populaires en Europe et au-delà.

Dans ce classement, Agadir se distingue comme la destination la plus abordable hors Europe, occupant la troisième place avec un coût moyen de 946 livres sterling (11.630 dirhams) par personne pour un séjour d’une semaine. La station balnéaire marocaine confirme ainsi son attractivité auprès des touristes en quête de vacances estivales à prix maîtrisé. Cités comme autant d’autres avantages, son climat doux, sa culture dynamique et son ouverture sur l’océan Atlantique en font une destination prisée, notamment par les amateurs de surf et de séjours balnéaires à budget raisonnable.

L’étude, qui s’est appuyée sur le coût moyen d’un séjour de sept nuits en haute saison, en tenant compte des offres proposées par des agences de voyages traditionnelles ainsi que par des acteurs majeurs du tourisme comme Jet2holidays et easyJet Holidays, évalue aussi douze autres pays dans son classement.

Lire aussi : La ville de Fès sacrée parmi les meilleures destinations africaines en 2026 dans le classement «Condé Nast Traveler»

La Grèce apparaît également dans le top 10 avec Zakynthos, seule destination grecque à figurer dans le classement. L’île de la mer Ionienne se positionne à la dixième place, avec un coût moyen de 1.142 livres sterling (14.040 dirhams) par personne pour sept nuits. En Italie, la Toscane se hisse à la deuxième place des destinations les plus abordables, avec un coût moyen de 929 livres sterling (11.420 dirhams) pour un séjour estival. Malgré sa popularité et son patrimoine culturel reconnu, la région affiche des tarifs plus attractifs que d’autres destinations italiennes, comme la Sardaigne, où le prix moyen d’un séjour équivalent atteint 1.508 livres sterling (18.540 dirhams) par personne.

L’étude souligne également la forte présence de l’Espagne dans le classement, avec six destinations situées principalement sur la Costa del Sol et dans les îles Canaries. En revanche, les Baléares sont absentes du top 10, probablement en raison de tarifs plus élevés. Tenerife se distingue toutefois par une large amplitude de prix, avec des séjours très abordables dans certaines stations, mais des coûts pouvant avoisiner les 1.000 livres sterling (12.293 dirhams) pour les hôtels quatre étoiles.

La Turquie complète le classement avec Dalaman, quatrième destination la plus abordable, affichant un coût moyen de 1.048 livres sterling (12.883 dirhams) par personne pour sept nuits.