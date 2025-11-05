Classement «World’s 50 Best Hotels 2025»: deux établissements marocains parmi les meilleurs hôtels du monde

Pour figurer dans ce prestigieux classement, l’excellence est érigée en lettres d’or et se retrouve dans chaque détail, du service à la gastronomie en passant par les équipements et la beauté des lieux.

Après la publication d’une première liste pré-selective de 100 établissements en début de mois, le classement final a enfin dévoilé les 50 meilleurs hôtels du monde, parmi lesquels figurent en force les complexes hôteliers asiatiques. Dominant le classement, six des dix premiers hôtels se partagent ainsi entre Hong Kong, Bangkok et Singapour avec en première place du podium, le Rosewood de Hong Kong, sacré meilleur hôtel du monde en 2025 et décrit par le jury comme «un modèle d’hospitalité minimaliste asiatique moderne».

En deuxième position, le Four Seasons Bangkok, sur les rives du fleuve Chao Phraya, salué pour son ambiance de villégiature en plein cœur d’une ville trépidante, suivi sur la troisième place du podium par le Capella Bangkok.

Deux établissements marocains figurent également dans ce prestigieux classement. En 13ème position, on retrouve ainsi le Royal Mansour Marrakech qui «a ouvert ses portes en 2010 sous l’égide du roi Mohammed VI, qui souhaitait qu’il ne soit pas un simple hôtel marocain, mais une véritable incarnation de la culture marocaine», rappellent les organisateurs du classement. «Tout au Royal Mansour, de la gastronomie aux tissus, met en valeur l’Afrique du Nord sous son meilleur jour», décrit ainsi le jury. À noter que cette année, l’établissement remporte un double prix: le WhistlePig Highest Climber Award et le titre de Meilleur Hôtel d’Afrique 2025.

La Mamounia occupe quant à elle la 30ème position. «Depuis son ouverture en 1923, La Mamounia est réputée comme l’un des hôtels les plus prestigieux au monde, grâce à son design raffiné, ses intérieurs ultra-luxueux et son hospitalité d’exception», explique le jury, conquis par «l’esthétique marocaine (qui) est omniprésente dans ses chambres et suites élégantes, tandis que ses jardins impeccablement entretenus embaument le parfum des oliviers et des orangers sauvages». En octobre, La Mamounia a également décroché la 44ème place du classement des 50 meilleurs hôtels du monde dans le cadre de la 38ème édition du Readers’s Choice Awards, organisé par la publication Condé Nast Traveler.