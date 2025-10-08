Readers’ Choice Award 2025: cet établissement de Marrakech a été classé parmi les 50 meilleurs hôtels au monde

La 38ème édition du Readers’s Choice Awards a suscité un engouement particulier auprès des lecteurs de Condé Nast Traveler. Ceux-ci ont en effet voté à hauteur de 757.109 participants pour élire les 50 meilleurs hôtels au monde.

Parmi les établissements qui ont récolté le plus de voix, La Mamounia, qui se positionne en 44ème place du classement. Dans sa description de «cette grande dame», Condé Nast Traveler rappelle la fascination qu’elle a exercée de tout temps sur les grands de ce monde. Le magazine évoque Churchill, qui y avait ses habitudes et s’empressait, une fois arrivé en ces lieux, de troquer son costume de Premier ministre pour ses pinceaux d’artiste peintre. Il mentionne également Paul McCartney, à qui l’hôtel a inspiré une chanson, Mamunia, lors d’un séjour en 1973. Enfin, la description cite Alfred Hitchcock, qui y a tourné des scènes de son célèbre film L’homme qui en savait trop.

Décrit comme «un curieux mélange d’Art déco, de style berbère et d’opulent style mauresque», ce lieu historique âgé de 100 ans n’a eu de cesse de se renouveler au gré des rénovations, «des styles éclatants de Jacques Majorelle en 1946 à la rénovation théâtrale des années 2000 par Jacques Garcia (Hôtel Costes), et plus récemment à une série d’ajouts astucieux du futuriste parisien Jouin Manku, dont un nouveau cinéma et un salon de thé».