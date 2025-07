World’s Best Awards 2025: Deux villes marocaines dans le Top 10 des meilleures villes d’Afrique et du Moyen-Orient

Cette année, les lecteurs de Travel + Leisure ont voté pour une sélection de villes d’Afrique et du Moyen-Orient et ont privilégié les villes aux racines historiques ainsi que les métropoles modernes.

Si l’histoire, la richesse culturelle et la gastronomie comptaient parmi les principaux atouts mis en avant par les lecteurs de Travel + Leisure, la dimension sécuritaire s’est également imposée comme un critère déterminant dans l’appréciation des destinations.

La première place de ce classement revient à la ville du Cap, en Afrique du Sud, seule ville d’Afrique subsaharienne à remporter le prix cette année. Située sur la côte sud-ouest de l’Afrique du Sud, La ville du Cap a été plébiscitée pour la Table Mountain, les vignobles de Constantia et l’océan Atlantique mais aussi sa gastronomie et ses vins «exceptionnels», sa population «chaleureuse et accueillante», sa faune, notamment la colonie de manchots de Boulders Beach, et son excellent rapport qualité-prix.

Dubaï et Jérusalem occupent respectivement la 2ème et la 3ème marche du podium, suivies par Marrakech, classée en 4ème position. La ville ocre se distingue également par une reconnaissance particulière: elle est «intronisée au temple de la renommée», une distinction honorifique attribuée aux destinations ayant figuré, dix années consécutives, sur une liste spécifique des World’s Best Awards.

Marrakech est suivie par Tel Aviv, en 5ème position, puis par la ville de Fès, qui se hisse à la 6ème place de ce top 10. Le classement est complété par Louxor, Pétra, Doha, et enfin Abou Dhabi, qui occupe la 10ème position.