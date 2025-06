Ksar d’Aït-Ben-Haddou dans le classement des 21 plus beaux châteaux du monde établi par CNN

Dans un article du 10 juin, CNN a dressé une liste des châteaux les plus emblématiques de la planète. Leur sélection met en lumière des sites dont l’attrait réside dans leur histoire riche, leur architecture spectaculaire, les drames humains qui s’y sont joués, ou encore le romantisme et le mysticisme qu’ils dégagent.

Pour le média américain, les châteaux combinent deux fonctions, celle de forteresse mais aussi de palais, ce qui les rend plus intéressants à étudier. «Ce qui fait d’un château un château, c’est qu’il combine les fonctions de défense et d’habitation: c’est à la fois une fortification et une demeure seigneuriale. Créer un bâtiment à la fois confortable et défendable est complexe. L’ingéniosité avec laquelle les concepteurs de châteaux ont concilié cet équilibre est toujours fascinante», est-il ainsi expliqué.

Et de poursuivre: «Un château raconte non seulement des histoires de sièges, mais aussi la vie privée des riches et célèbres. Les châteaux sont des lieux où des complots ont été ourdis, des mariages consommés, des meurtres perpétrés, où des naissances royales ont eu lieu. Avec les châteaux, on ne manque jamais de sujets de conversation passionnants».

Pour établir ce classement, le média est sorti des sentiers battus de l’histoire européenne pour explorer d’autres contrées où se retrouve cette forme architecturale, à l’instar du Japon, de l’Inde, du Maroc et du Mexique.

Témoins de plusieurs siècles d’histoire, les châteaux sélectionnés ont aussi la particularité d’accueillir encore aujourd’hui des visiteurs, pour assister à des spectacles, leur permettre de découvrir un mode de vie traditionnel qui y est toujours perpétué ou se transformer le temps d’un tournage en décor de film.

Parmi cette liste figurent le château de Himeji au Japon, le palais du Grand Maître des chevaliers de Rhodes, en Grèce ou encore le Neuschwanstein, en Allemagne.

Le Maroc est aussi représenté par le ksar d’Aït-Ben-Haddou, décrit comme «une immense structure en briques de terre au bord du Sahara», au sein de laquelle ont été tournés «plus d’une douzaine de films et d’émissions de télévision, dont Game of Thrones, Gladiator et L’homme qui voulut être roi», est-il expliqué.

L’article précise aussi que «le complexe comprend une ville basse fortifiée le long de la rivière Asif Ounila — où des gens résident encore — et une citadelle partiellement en ruine au sommet d’une colline». Enfin, «les maisons d’hôtes de style berbère offrent un hébergement aux visiteurs d’un ksar construit à l’origine au 17ème siècle comme étape de nuit pour les caravanes voyageant entre Marrakech et le Soudan», mentionne également l’article.

Le Maroc est le seul pays africain à figurer dans ce classement, et le deuxième pays arabe aux côtés de la Syrie, représentée par le krak des Chevaliers. Fondé au XIIème siècle par les chevaliers de Saint-Jean, il est considéré comme l’incarnation d’un château croisé au Moyen-Orient et l’une des plus grandes manifestations de l’architecture militaire médiévale.