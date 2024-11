Les onze meilleurs endroits à visiter au Maroc selon le magazine britannique «The Times»

Dans un article rédigé sous forme de carnet de voyage, la journaliste Sarah Gilbert explique être «tombée sous le charme du Maroc», décrivant les nombreux coups de cœur ressentis lors de son périple de Tanger à Marrakech, en passant par Essaouira ou encore Fès. «Après d’innombrables visites et plusieurs guides, il y a toujours quelque chose de nouveau et d’inattendu à découvrir», explique-t-elle en énumérant le vaste choix qui s’offre aux voyageurs que ceux-ci soient adeptes de vacances actives, amateurs de randonnée, d’escalade en montagne, de raftings sur rivières à courant rapide, surfeurs ou marathoniens dans le désert; ou plutôt amateurs de culture et de gastronomie.

«Pour moi, le Maroc a tout pour plaire», résume-t-elle en proposant sa sélection des meilleurs endroits à visiter, en fonction du temps dont on dispose. Pour Sarah Gilbert, s’il est trois endroits à découvrir en une semaine, ce sont assurément Marrakech, Fès et le Sahara marocain. En deux semaines, la journaliste conseille de faire un crochet par le Haut Atlas et Essaouira en plus des trois destinations précédentes. Enfin en trois semaines, direction Marrakech, le Haut Atlas, Fès, le Sahara, la vallée du Dadès, Tanger et enfin Casablanca.

En tête de liste de son classement, s’impose Marrakech qui «a séduit tout le monde, des marchands de la Route de la soie aux stars du rock, y compris les Rolling Stones». La journaliste décrit les hôtels somptueux, les boutiques de créateurs et les restaurants gastronomiques qui complètent sa médina envoûtante. L’article conseille de faire du shopping «jusqu’à l’épuisement dans ses souks labyrinthiques» et de découvrir «d’anciens palais royaux mettant en valeur les plus beaux arts décoratifs du Maroc». Une escale au jardin Majorelle s’impose, ainsi qu’au musée Yves Saint Laurent à proximité, et enfin, pour échapper au tumulte de la médina, direction la Palmeraie.

En seconde position, Fès, où la journaliste conseille de se perdre «dans la surcharge sensorielle qu’est Fès el Bali, la plus grande médina médiévale du monde; un fouillis de souks, de mosquées et d’ateliers le long d’un enchevêtrement de plus de 9.000 ruelles». Une ville qui regorge d’histoire avec pour clou du spectacle, la mosquée Karaouine datant du IXème siècle, la richement décorée Madrassa Bou Inania du XIVème siècle ou encore, «le spectacle saisissant de la tannerie Chouara». Fès est également un excellent point de départ pour explorer le Moyen Atlas, notamment la petite ville impériale de Meknès, la ville sacrée de Moulay Idriss et les impressionnantes ruines romaines de Volubilis.

En troisième position, le désert du Sahara, à explorer à pied ou à dos de chameau. The Times recommande d’y passer au moins une nuit afin de goûter à ce moment si particulier, d’admirer, du haut d’une dune imposante, «un coucher de soleil spectaculaire dans le désert avant d’observer les étoiles autour d’un feu de camp». Pour ce faire, direction M’hamid, point de départ des dunes spectaculaires de l’Erg Chigaga, à environ 65 km à l’ouest. «Plus fréquenté mais tout aussi beau, l’Erg Chebbi est la partie la plus accessible du Sahara, où les camps peuvent être à seulement 15 minutes en voiture, ou à quelques heures à dos de chameau de Merzouga», est-il indiqué.

En 4ème position, les montagnes du Haut Atlas, «mélange de sommets enneigés, de plaines arides et de vallées verdoyantes, parsemées de villages amazighs en terre et sillonnées de sentiers anciens, allant des promenades faciles aux randonnées difficiles de plusieurs jours». On conseille de se rendre dans les pentes boisées des vallées de l’Ourika et de Ouirgane ou encore à Ait Bouguemez et à Imlil, point de départ de l’ascension du Djebel Toubkal, le plus haut sommet d’Afrique du Nord.

Au bord de l’océan Atlantique, Essaouira est recommandée pour «sa médina du XVIIIème siècle entourée de remparts couleur miel, son port digne d’une carte postale et ses vastes plages de sable doré». Populaire auprès des artistes, la ville qui abrite le festival Gnaoua et des musiques du monde est aussi le spot des véliplanchistes et des kitesurfeurs. Une fois terminé le tour de sa médina blanchie à la chaux et aux volets bleu ciel, direction Diabat et Sidi Kaouki, pour une balade à cheval le long de la plage ou une randonnée à travers les collines couvertes d’arganiers.

En 6ème position, Casablanca, plus grande métropole du Maroc, séduit pour ses sites anciens, «son architecture saisissante et ses vues sur la mer». À voir absolument, conseille The Times, «le minaret imposant de la monumentale mosquée Hassan II (qui) domine l’horizon» face à laquelle, «tout le monde est invité à s’émerveiller devant ses éblouissantes mosaïques en zellige, son bois de cèdre sculpté à la main et ses hectares de marbre lors d’une visite guidée». Dans la ville blanche, on conseille une visite de la place Mohammed V pour admirer ses grands bâtiments et revivre «la romance art déco du film éponyme de la ville en sirotant un cocktail aux chandelles».

En septième position du classement, la Vallée de Dadès, «une série de gorges accidentées creusées dans le paysage, où vous pouvez faire de la randonnée parmi des formations rocheuses d’un autre monde et naviguer dans les virages en épingle à cheveux». Il est recommandé de suivre «les anciennes routes des caravanes transsahariennes en direction ou en provenance du désert», ainsi que les anciens ksours, les kasbahs fortifiées et les musées communautaires. À voir absolument, plus à l’est, les falaises de calcaire rouge des gorges du Todra; et à l’ouest, la vallée des roses, Skoura, la ville oasis bordée de palmiers et «le ksar de conte de fées d’Ait Benhaddou, star de Game of Thrones».

Huitième du classement, Chefchaouen et sa charmante médina aux teintes bleues «est si instagrammable que vous devrez peut-être faire la queue pour obtenir la photo parfaite le long de ses ruelles pavées», est-il indiqué. On y vient pour prendre un thé à la menthe sur sa place principale, surplombée par une kasbah aux murs en terre cuite du XVème siècle, et monter jusqu’à la mosquée espagnole au coucher du soleil pour une vue panoramique sur la ville. À proximité, The Times conseille de découvrir «le parc national sauvage et merveilleux de Talassemtane» et de faire «une randonnée jusqu’aux cascades d’Akchour et à l’arche de pierre naturelle du pont de Dieu».

The Times conseille ensuite de découvrir la ville de Rabat, en neuvième position du classement. «Fondée au XIIème siècle sur un promontoire rocheux surplombant l’Atlantique», précise-t-on, Rabat est décrite comme «une ville historique et une capitale contemporaine, avec une médina fortifiée, des boulevards bordés de manoirs, une marina flambant neuve et une série de plages». On conseille de découvrir ses ruelles étroites qui mènent à des vues sur l’océan depuis la Kasbah des Oudayas, la citadelle d’origine. Autres monuments incontournables, «la tour Hassan inachevée et le mausolée Mohammed V voisin, resplendissant de marbre étincelant», ainsi que le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain et le théâtre avant-gardiste conçu par Zaha Hadid.

En dixième position, la baie de Tamuda, surnommée la «Riviera marocaine», une partie du littoral méditerranéen qui abrite des hôtels de luxe. Au programme, activités aquatiques, exploration de baies préservées en bateau ou encore visite de la ville historique de Tétouan, réputée pour sa médina classée au patrimoine mondial de l’Unesco, ses artisans qualifiés et son architecture de l’époque coloniale espagnole.

Enfin, pour clore le classement, Tanger, la ville portuaire qui «s’est réinventée pour devenir créative et cosmopolite tout en conservant son charme bohème d’origine». The Times conseille de se promener «dans la médina depuis la kasbah, en passant devant de petits musées dans des bâtiments historiques, jusqu’à la terrasse d’un café du Petit Socco, parfait pour observer les gens». Au Grand Socco, qui relie la vieille ville à la Ville Nouvelle, «les amateurs d’art peuvent faire la tournée des galeries et les amoureux de littérature peuvent suivre les traces de Paul Bowles et des poètes beat avant de savourer la vue sur la mer depuis un bar sur le toit ou de faire une promenade au coucher du soleil le long de la corniche». Enfin, au sud de la ville, une escapade s’impose pour découvrir les plages, les grottes d’Hercule et la ville balnéaire artistique d’Asilah.