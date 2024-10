Où voyager au Maroc en automne? Les (bons) conseils du journal «Le Figaro»

C’est un Maroc méconnu que le célèbre quotidien français Le Figaro invite ses lecteurs à redécouvrir en cinq idées de voyage peu usitées, le temps d’une escapade automnale qui va de Fès à Tanger, avant de visiter Taroudant.

Le voyage commence par une halte dans l’arrière-pays de Fès, entre le Moyen Atlas et les contreforts du Rif, pour y savourer les produits du terroir dans des paysages somptueux, composés de collines, de montagnes et de vallées, autant de lieux propices à des itinéraires gourmands.

C’est dans ce cadre naturel, typique d’un «Maroc épicurien», où la viticulture est un savoir-faire séculaire pratiqué depuis l’Antiquité phénicienne puis romaine, que la publication conseille de «déguster du foie gras dans un élevage de canards, goûter des crus d’exception dans le chai d’un château viticole et savourer des fromages tout frais à deux pas des prés où s’ébattent les chèvres».

Lire aussi : «Jamais le Maroc n’a été aussi riche culturellement»: la grande qualité des musées du Royaume vue par le quotidien français Le Figaro

Deuxième escale de ce voyage des sens: la Riviera marocaine. On conseille ainsi de jeter l’ancre à Tamuda Bay et ses 35 kilomètres de sable fin qui s’étirent entre Fnideq et Martil, sur fond de contreforts des montagnes du Rif.

Côté Méditerranée, «on fait le plein de plaisirs maritimes, des bains dans une eau divinement translucide aux festins de sardines grillées», détaille Le Figaro, tandis que côté terre, «on pioche dans un riche catalogue de balades culture et nature: randonnées dans les montagnes de l’arrière-pays, visites de Tétouan, la plus andalouse des médinas marocaines, classée par l’Unesco, ou excursion jusqu’à Chefchaouen, charmante bourgade du Rif dont le lacis de ruelles bleutées distille un charme inépuisable».

Aux sources du Maroc antique

L’itinéraire s’étire ensuite aux sources du Maroc antique, Lixus, «le plus ancien site antique au Maroc, (…) fondé au XIIe siècle av. J.-C. (qui a) d’abord été un comptoir phénicien puis une colonie romaine prospère», rappelle Le Figaro. Ici, non loin de Larache et de Tanger, on prend le temps de parcourir le quartier industriel «où plus de 150 bassins de salaison étaient utilisés pour fabriquer conserves et sauces au poisson», avant de grimper la colline vers les quartiers nobles, à savoir le théâtre-amphithéâtre romain, unique en Afrique, les thermes pavés d’une grande mosaïque figurant le dieu Océan, un complexe palatial, la basilique paléo-chrétienne et les villas patriciennes avec vues sur l’estuaire du Loukos, énumère la publication.

Lire aussi : Ces villes marocaines sont classées parmi les destinations les plus attractives pour les touristes français en septembre

On en profite aussi pour admirer, du haut des 85 mètres de hauteur du site, «un panorama éblouissant sur le fleuve en contrebas», avant de se rendre à Volubilis, site archéologique classé par l’Unesco, qui est l’un des témoins majeurs de la civilisation romaine en Afrique du Nord. «Entre colonnes, arches et arc de triomphe, on y admire de somptueuses mosaïques, aux motifs rappelant parfois ceux des arts décoratifs berbères, symbole du brassage culturel depuis l’Antiquité», poursuit l’article.

Déjà, il est temps de mettre cap vers le sud pour une randonnée dans les vallées autour de Taroudant. «Des canyons découpant leurs arêtes ocre sur fond d’azur, des arganiers griffant le ciel de leurs branches tortueuses, des oasis verdoyantes striées de séguias, les canaux d’irrigation traditionnels»… les alentours de ville sont d’une beauté à couper le souffle et «forment une collection de paysages uniques où il fait bon randonner à pied à l’arrière-saison, de la confidentielle vallée des cédrats où prospère une variété sacrée pour la communauté juive, utilisée pour la fête de Soukkot, à l’oasis de Tioute, où se déploient toutes les nuances de verts, entre palmiers sauvages, agrumes et champs d’herbes aromatiques», conseille Le Figaro.