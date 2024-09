Marrakech, première destination des touristes français pour les vacances de la Toussaint

Selon un classement publié le 16 septembre par le site Kayak.fr, leader mondial des moteurs de recherche dédiés au voyage, c’est vers Marrakech que s’envoleront principalement les touristes français pour les prochaines vacances de la Toussaint.

Une destination promesse de beau temps et de dépaysement, suivie en long courrier par Bangkok, en Thaïlande, et Tokyo, au Japon. Dans le classement de Kayak.fr, New York se classe en 4ème position et Saint-Denis, la capitale de l’île de la Réunion en 5ème place, devant Bali, en Indonésie. Rome, Lisbonne et Londres clôturent le classement.

Lire aussi : La beauté de Marrakech dans le viseur du photographe Sam Youkilis

Autre spécificité de ces destinations, souligne le journal Capital, les prix de vol affichés sont plus bas à l’automne 2024, à raison d’une baisse en moyenne de 9%, en comparaison avec l’année précédente à la même période, à l’exception de Rome, Lisbonne et Londres qui affichent des prix de vol à la hausse.