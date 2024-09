Dua Lipa rend hommage au Maroc à l’occasion du lancement de la campagne du nouveau parfum d’YSL Beauty, tournée dans le désert d’Agafay

La gamme YSL Beauty s’est enrichie d’une nouvelle fragrance, «Libre Flowers & Flames», déclinaison de son best-seller «Libre». Un parfum inspiré du Lys du désert, fleur réputée pour sa résistance et sa capacité à s’épanouir dans les environnements les plus hostiles, incarné une nouvelle fois par la chanteuse britanno-albanaise-kosovare Dua Lipa.

Et c’est encore au Maroc, plus précisément dans le désert d’Agafay, qu’a été filmée la vidéo de la campagne publicitaire de ce nouveau parfum -conçu par les maîtres parfumeurs Anne Flipe et Carlos Benaïm- qui partage avec Yves Saint Laurent son amour pour le Royaume.

À l’occasion du lancement de cette nouvelle campagne, filmée en avril 2024, Dua Lipa, ambassadrice mondiale de YSL Beauty, a rendu hommage au Maroc, berceau du nouveau parfum de la marque.

En commentaire d’un making of publié sur le compte Instagram officiel d’YSL Beauty le 2 septembre, la marque invite à «faire un voyage au cœur du désert d’Agafay, au Maroc», un endroit décrit comme étant «le cœur et l’âme de M. Yves Saint Laurent».

Dua Lipa commente ce making of mêlant des images de la campagne et de ses coulisses, en expliquant que «cet endroit est tellement lié à Yves Saint Laurent». La pop star poursuit au sujet du créateur: «Il y puisait une réelle inspiration, et je mesure à quel point il trouvait une nouvelle énergie dans un endroit tel que celui-ci».

Pour l’interprète du hit mondial «Houdini», «ce désert infini» est le parfait endroit pour «exprimer l’essence de “Libre”, embrasser le moment présent et réaliser le désir de vivre pleinement sa vie».