Dans une ambiance festive marocaine, Naomi Campbell célèbre son anniversaire à Marrakech

Après avoir foulé les marches du Festival de Cannes, puis du Red Sea Film Festival, qui se tenait à Djeddah, en Arabie Saoudite, la supermodel qui a marqué de son empreinte l’histoire de la mode s’est envolée pour le Maroc.

C’est à Marrakech que celle que l’on surnomme la panthère noire a célébré avec ses proches son 54ème anniversaire. Sur son compte Instagram, Naomi Campbell a partagé plusieurs clichés et vidéos de ce séjour qui l’a profondément émue.

Lire aussi : Les vacances de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni au Maroc

«Merci pour tout l’amour et tous les beaux vœux d’anniversaire», écrit-elle en commentaire d’une série de clichés. La top model britannique, célèbre pour sa démarche magnétique reconnaissable entre mille, remercie également le Maroc, avec une spéciale dédicace à ce pays qu’elle «visite depuis 30 ans» et qui «ne déçoit jamais».

«Maroc, Marrakech, votre sérénité et votre lumière», s’émerveille la jeune maman de deux enfants, nés en 2021 et en 2023, «deux bébés anges» qui étaient aussi du voyage, et qui ont eux aussi goûté à ce séjour sous le signe de la «tranquillité et la grâce», décrit leur mère.

Enfin, après avoir remercié sa famille et ses amis «qui ont fait de cette semaine un rêve», Naomi Campbell a remercié les couturiers qui l’ont habillée au cours de ce séjour, à savoir la maison Alaïa ainsi que la styliste marocaine Zineb Joundy qui l’a habillée d’un caftan marocain.

Sur les clichés qu’elle a partagés, la star britannique des podiums a immortalisé quelques beaux moments au Selman, avec la piscine du palace en toile de fond, ainsi qu’au Royal Mansour. La top model a soufflé ses 54 bougies sur fond de «joyeux anniversaire Naomi», chantés en arabe, et a enfin beaucoup apprécié la danse et les chants traditionnels marocains qui ont animé sa soirée d’anniversaire.