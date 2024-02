Les vacances de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni au Maroc

C’est sur son compte Instagram que l’ancienne première dame de France, top model star des années 1990 et chanteuse, a partagé ses photos de vacances au Maroc en compagnie de son mari, l’ancien président français Nicolas Sarkozy.

Amoureux de Marrakech, c’est cette fois-ci à Dar Ahlam, dans la palmeraie de Skoura, aux portes du désert marocain et près d’Ouarzazate, que le couple est venu se ressourcer. «Merci cher Maroc, pour toute cette beauté», écrit Carla Bruni en commentaire de plusieurs clichés illustrant une étendue désertique, ainsi que l’intérieur d’un riad à l’architecture traditionnelle.

L’interprète de «Quelqu’un m’a dit» a ensuite partagé, dans une deuxième publication, quelques clichés de Nicolas Sarkozy, qui partage sa vie depuis 2008 et qui est le père de sa fille Julia. Lunettes de soleil et look décontracté, l’ancien président, dont le nouveau livre «Le temps des combats» est récemment paru aux éditions Fayard, goûte au soleil hivernal.

Assis sur une chaise, avec pour toile de fond une étendue désertique, Nicolas Sarkozy se dévoile au naturel, jouant des muscles devant l’objectif de son épouse, dans un moment de détente et de complicité. Le tout souligné par un commentaire des plus délicats: «Je t’aime comme ça».