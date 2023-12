Aziz Akhannouch reçoit l’ancien président français Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy et Aziz Akhannouch (Photomontage).

Les deux hommes ont évoqué la relation du Maroc et de la France et les liens forts qui unissent les deux pays, et ce, en dépit de la crise qui a affaibli dernièrement cette relation.

Nicolas Sarkozy est de passage à Rabat sur invitation du Conseil du développement et de la solidarité (CDS) pour une cérémonie de dédicace de son dernier livre «Le temps des combats».

L’ancien chef d’État français a suspendu une partie de cette cérémonie pour privilégier la rencontre avec Aziz Akhannouch. Lors de la présentation de son livre, devant une nombreuse assistance, Nicolas Sarkozy a plaidé une autre fois pour la marocanité du Sahara, une position que devrait, selon lui, suivre l’Europe sur les pas des États-Unis.

«J’admire le Maroc et j’admire la politique de votre Roi qui a fait du Maroc un grand pays», a déclaré l’ancien président français, et d’ajouter que le président français Emmanuel Macron porte «un attachement au Maroc».