À la télévision espagnole, Nicolas Sarkozy réitère son soutien à la marocanité du Sahara

À la veille de son arrivée au Maroc où il présentera son livre les 13 et 14 décembre à Rabat et Marrakech, Nicolas Sarkozy était l’invité le 12 décembre de l’émission télévisée espagnole «Espejo publico» (Miroir public), sur la troisième chaîne antena3.

À cette occasion l’ancien président a été interpellé par la journaliste Susanna Griso sur la question du Sahara marocain et sur le virage entrepris par les autorités espagnoles en faveur de la marocanité de ce territoire. ««Écoutez, vous ne trouvez pas qu’il y a assez de problèmes dans le sud Sahara? Faut-il une république sahraouie?», a-t-il interrogé avant de répondre à cette question sans détour.

«Je suis pour la marocanité du Sahara occidental et je pense que les autorités espagnoles ont bien fait de reconnaître cela», a-t-il ainsi affirmé. D’autant, poursuit Nicolas Sarkozy, que «quand on voit comment le roi Mohammed VI a géré le Maroc, a tenu les islamistes les plus extrémistes, les a contenus, on peut lui faire confiance. Le Sahara occidental est marocain».

Une position ferme que l’on retrouve dans les pages du livre «Le temps des combats», paru en août 2023, dans lequel Nicolas Sarkozy appelle son pays à prendre une position claire en faveur de la marocanité du Sahara occidental. Il y écrit ainsi à ce sujet: «Cette question est centrale pour les intérêts stratégiques du Maroc. Elle permettrait d’éviter une république sahraouie dont la solidité et la pérennité laissent tous les observateurs informés plus que perplexes. Savoir choisir ses amis, ne pas craindre d’encourir le courroux de ceux qui le sont moins, s’inscrire dans une perspective longue, s’appuyer sur l’histoire commune: telles devraient être les boussoles du président de la République».