Nicolas Sarkozy attendu la semaine prochaine au Maroc pour la signature de son livre «Le Temps des combats»

Le mercredi 13 décembre, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, sera l’invité du Conseil du développement et de la solidarité (CDS), un think tank issu de la société civile, pour un échange autour de son dernier livre «Le Temps des combats», paru le 19 août 2023 (éd. Fayard).

Cette rencontre, qui aura lieu à Rabat, sera l’occasion pour l’ancien président de livrer son diagnostic sur l’état du monde et de ses différents grands enjeux géostratégiques, et d’évoquer sa relation avec le Maroc et ses réflexions autour de la relation Europe-Afrique, souligne le CDS dans un communiqué. Le lendemain, soit le jeudi 14 décembre, Nicolas Sarkozy se rendra à Marrakech pour une séance de dédicace, prévue entre 11h00 et 12h30 au Grand Café de la Poste, situé au cœur du quartier de Guéliz.

Dans «Le Temps des combats», plusieurs passages sont réservés au roi Mohammed VI, au Maroc et aux Marocains. L’auteur du livre y dit vouer une grande estime et un grand respect pour le Royaume, son Souverain et son peuple. Il appelle surtout la France à ne pas se tromper d’amis ni d’ennemis. Car, pour lui, le principal allié, le «pays frère» en Afrique du Nord, est bien le Maroc.

Nicolas Sarkozy a ainsi appelé l’actuel président français à prendre une position claire en faveur de la marocanité du Sahara occidental. «Cette question est centrale pour les intérêts stratégiques du Maroc. Elle permettrait d’éviter une république sahraouie dont la solidité et la pérennité laissent tous les observateurs informés plus que perplexes. Savoir choisir ses amis, ne pas craindre d’encourir le courroux de ceux qui le sont moins, s’inscrire dans une perspective longue, s’appuyer sur l’histoire commune: telles devraient être les boussoles du président de la République», insiste l’ancien chef d’État, pour qui «s’il est un domaine de la diplomatie française qui mériterait d’être revisité et amodié, c’est celui de notre engagement auprès de nos frères marocains!».