Aziz Akhannouch à Guelmim: «Le gouvernement agit sans attendre la veille des élections»

«Nous agissons efficacement et nous n’avons pas attendu l’approche des élections pour le faire. Nous agissons aujourd’hui, afin d’améliorer les conditions sociales des citoyens», a déclaré dans son allocution le patron du Rassemblement national des indépendants (RNI) devant près d’un demi-millier de partisans, réunis pour le meeting du parti dans un grand hôtel de la ville de Guelmim.

«Nous sommes devant un gouvernement cohérent qui applique les programmes et les réformes prévus en conformité avec les directives et les orientations du roi Mohammed VI», a martelé Aziz Akhannouch sous les applaudissements, ajoutant que le gouvernement applique, «en toute transparence, les chantiers relevant de l’État social».

Et de citer en exemple, tour à tour, l’assurance Attadamoun, l’aide directe aux démunis, dont les premiers versements commenceront à la fin du mois courant, ainsi que l’aide au logement qui sera accordée aux acheteurs de logements principaux coûtant entre 300.000 et 700.000 dirhams.

«Cette région a devant elle un avenir prospère»

Le patron du RNI n’a pas manqué d’aborder les potentialités économiques de la wilaya de Guelmim-Oued Noun, qui comprend les provinces de Guelmim, de Tan-Tan, d’Assa-Zag et de Sidi Ifni. «Cette région, jadis pauvre, a devant elle un avenir prospère sur les plans de l’agriculture et de l’énergie», a-t-il promis, évoquant la construction d’une unité régionale de dessalement d’eau de mer «qui contribuera à la production de l’hydrogène vert et qui irriguera des milliers d’hectares dans la région».

Toujours au chapitre de l’agriculture, poumon économique et social de la région, Aziz Akhannouch a rappelé ce qu’il a appelé la fin «la fin des maladies et des parasites» qui avaient dernièrement endommagé des milliers d’hectares de plantations de figues de barbarie dans la région de Guelmim. «Nous avons introduit des cactus à la nature consolidée pour des cultures progressives de 5.000 hectares, puis 7.000 hectares avant d’atteindre 8.000 hectares de figues de barbarie, un produit fortement demandé à l’étranger», a-t-il expliqué.

Le président du RNI a d’autre part rendu un vibrant hommage à Mbarka BouaÏda, la présidente du Conseil de la région, pour ses «efforts inlassables en vue de développer la région». «Grâce à son travail, cette région est devenue particulièrement connue à l’étranger», a-t-il souligné, après avoir écouté attentivement l’allocution de la responsable concernée, qui a transmis à cette occasion trois messages.

«Le premier message a trait à la fin du blocage politique qui entravait la marche du bureau communal et provincial à cause de divergences entre divers partis», a déclaré la présidente du Conseil de la région. Le second message, a-t-elle poursuivi, concerne «la marche irréversible de la région vers le développement économique et social». Elle a enfin appelé le chef du gouvernement à assurer «des aides financières substantielles aux collectivités territoriales» pour accompagner leur développement.

Mustapha Baïtas, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, également membre du bureau politique du RNI, est intervenu pour revenir sur deux principales réalisations enregistrées par le RNI et le gouvernement durant ce mandat, et qui sont des «premières». «Le RNI est l’unique parti politique au Maroc qui est revenu rapidement auprès de ses électeurs, après le scrutin de 2021, pour les écouter», a-t-il clamé. Il a surtout rappelé que «ce gouvernement est le premier dans l’histoire du Maroc à avoir réussi le chantier de l’aide directe aux démunis. Et ce en dépit des nombreux problèmes liés à la conjoncture, dont la sécheresse», a-t-il conclu.