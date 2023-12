«Cela me paraît être une évidence»: l’ancien président français Nicolas Sarkozy réitère son soutien à la marocanité du Sahara

«Je me suis toujours exprimé pour la marocanité du Sahara, c’est une position constante de ma part», car «cela me paraît être une évidence», a affirmé, le mercredi 13 décembre à Rabat, l’ancien président français Nicolas Sarkozy lors d’une cérémonie de dédicace de son dernier livre, intitulé «Le temps des combats» (éditions Fayard), qui a vu la présence de Christophe Lecourtier, ambassadeur de France à Rabat.

À cette occasion, l’ancien chef d’État a appelé l’Europe «à suivre» les pas des États-Unis en reconnaissant «la marocanité du Sahara». Il a expliqué que la France a été à «l’avant-garde, puisqu’elle considère que le plan d’autonomie est la seule solution crédible, c’est-à-dire la solution marocaine». «On (la France, NDLR) était en avance et l’Europe progresse vers cette évidence», a-t-il souligné.

Faisant allusion à la fraîcheur qui caractérise actuellement les relations entre la France et le Maroc, Nicolas Sarkozy a assuré que le président Emmanuel Macron «porte un réel attachement pour le Maroc». «C’est une réalité», a-t-il affirmé. Il a également émis le vœu de voir l’ambassadeur français «œuvrer pour améliorer les relations» franco-marocaines. «Il n’est pas possible qu’on soit fâchés, on est tellement proches», a-t-il commenté.

À propos de sa visite au Maroc, Nicolas Sarkozy n’a pas tari d’éloges à l’égard du Royaume. «Je suis heureux d’être au Maroc. J’aime les Marocains. J’ai une admiration pour le Maroc. J’ai une admiration pour Sa Majesté le Roi», a-t-il déclaré sous les applaudissements nourris de l’assistance.

«C’est un grand dirigeant du monde, un visionnaire et une chance pour le Maroc. Je l’admire», a poursuivi l’ex-président, avant de relever «le niveau considérable de développement atteint par le Maroc sous la conduite éclairée du Souverain».

«Le Maroc a moins d’atouts, sans pétrole, mais il a réussi à construire une économie forte qui compte dans la région et en Afrique», a-t-il poursuivi devant un parterre de personnalités du monde politique, diplomatique, économique et culturel.

Également présent lors de cette cérémonie de dédicace, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des Musées du Maroc (FNM), s’est félicité de la visite de Nicolas Sarkozy, rappelant que ce dernier est un «grand ami du Maroc».

Au premier rang de l’assistance, figurait notamment le conseiller royal André Azoulay, et Mohamed Benamour, président du Conseil du développement et de la solidarité (CDS), think tank organisateur de l’évènement, qui a remis un présent symbolique à l’ancien président français.