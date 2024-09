Ces villes marocaines sont classées parmi les destinations les plus attractives pour les touristes français en septembre

Des températures douces, des billets d’avion moins chers, des vacances loin de la foule des estivants… le mois de septembre est, selon le moteur de recherche dédié aux voyages Kayak, un choix malin pour voyager tout en faisant des économies.

Pour aider les vacanciers français à faire leur choix, le site propose une liste des destinations internationales les plus avantageuses en cette période de rentrée scolaire et professionnelle, avec la promesse d’une facture qui peut baisser de plus de 60% par rapport aux moyennes estivales.

Le Maroc, destination internationale la plus avantageuse

Dans le top 10 des destinations non européennes à partir de la France, le Maroc se taille une place de choix avec plusieurs villes au classement, relève la chaîne TV française BFMTV.

La ville d’Agadir occupe ainsi la première place, avec la plus forte remise sur les tarifs. Les vols vers la ville du Souss affichent en effet la plus forte réduction, avec des prix passant d’une moyenne de 383 euros en août à celle de 137 euros en septembre, soit une baisse de 64 % pour un vol aller-retour en classe économique.

Lire aussi : Tourisme: un record de dix millions d’arrivées à fin juillet

En cinquième position dans ce top 10, Marrakech se classe aussi parmi les destinations les plus avantageuses financièrement, avec une baisse de prix de 49%. Les vols aller-retour passent ainsi d’une moyenne de 296 euros en août à 151 euros en septembre.

Classée sixième du classement, mais ex aequo avec Marrakech en termes de baisse des prix des billets d’avion, la ville de Casablanca affiche aussi une baisse de 49% pour des prix de billets, variant de 441 euros en août à 226 euros en septembre.

Top 10 des destinations (hors Europe) les plus avantageuses financièrement à partir de la France durant le mois de septembre (Source: Kayak.fr)

Classement Ville Pays Variation des prix d’un billet A/R entre août et septembre 2024 1. Agadir Maroc -64% 2. Tunis Tunisie -57% 3. Alger Algérie -55% 4. Houmt Souk Tunisie -52% 5. Marrakech Maroc -49% 6. Casablanca Maroc -49% 7. Pointe-à-Pitre Guadeloupe -44% 8. Los Angeles États-Unis -42% 9. Kuala Lumpur Malaisie -42% 10. Bangkok Thaïlande -40%