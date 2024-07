Jemaâ El Fna classée parmi les 10 plus beaux marchés nocturnes au monde

La plateforme de voyages Hellotickets a dévoilé son classement des plus beaux marchés nocturnes dans le monde. En première place culmine Taipei, la capitale taïwanaise, ville célèbre pour ses marchés nocturnes animés et la cuisine qu’on y propose. Avec un coup de cœur pour un marché en particulier, celui de Shilin, avec ses stands de nourriture variée, ses jeux d’arcade et ses boutiques de souvenirs.

La deuxième position du classement revient à Marrakech qui, selon la plateforme Hellotickets, «offre une expérience sensorielle unique avec ses marchés nocturnes pleins de vie, de couleurs et de parfums envoûtants». Mention spéciale pour la place Jemaâ El Fna, qui «se transforme chaque soir en un spectacle vivant avec ses charmeurs de serpents, ses musiciens et ses vendeurs de street food», décrit la plateforme.

Lire aussi : Vidéo. Comment était la place Jamaâ-el-Fna il y a 40 ans

Viennent ensuite le marché Chatuchak à Bangkok, en Thaïlande, celui de Kadıköy, à Istanbul, en Turquie, ou encore le Temple Street Night Market à Hong Kong.

Les amateurs d’animations nocturnes au cœur de la ville sont aussi invités par la plateforme à découvrir, le Street Food Thursday au Markthalle Neun à Berlin, en Allemagne pour «pour goûter à des plats du monde entier dans une ambiance conviviale». À New York, classée en 7ème position, le Queens Night Market est décrit comme un lieu incontournable pour «déguster des plats internationaux et profiter de performances en direct».

Lire aussi : People: Adriana Karembeu raconte son coup de cœur pour le Maroc

Le marché de Dongdaemun Design Plaza, à Séoul, en Corée du Sud, occupe la 8ème position avec pour particularité de pouvoir y «acheter des vêtements tendance et savourer des snacks coréens».

Enfin, pour clore ce top 10, direction le marché de San Miguel à Madrid, en Espagne, pour ses stands de tapas et ses bars à vin ou enfin, en 10ème position, le Night Noodle Markets de Sydney, en Australie, pour le festival de street food asiatique qu’il abrite.