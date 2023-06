Marrakech parmi les sept grandes villes du monde où il fait beau de se promener, selon le New York Times

Le New York Times a cité Marrakech parmi 7 grandes villes dans le monde offrant au promeneur une expérience unique.

Dans un article intitulé «Dans 7 grandes villes, 7 grandes promenades», le New York Times indique avoir demandé à des écrivains dans différentes villes à travers le monde de proposer des itinéraires permettant de découvrir «l’essence» d’un lieu au rythme du visiteur. Dans ce panorama mondial, Marrakech s’est illustrée en occupant la troisième place du classement, avec sa toile d’araignée de passages et de circuits urbains. La ville ocre y figure aux côtés de Paris, Zadar (Croatie), Séoul, Sydney, Saint-Louis (États-Unis) et Rio de Janeiro.

Pour la prestigieuse publication américaine, l’aventure à Marrakech commence par Jemaa El Fna, «ce marché carnavalesque en plein air dans la médina» qui grouille de musiciens, d’interprètes, de stands de jus de fruits, de restaurants et de boutiques de souvenirs.

La médina et sa toile de passages

«Faisant près de deux fois la taille de Central Park de New York, la médina (de Marrakech) abrite une vaste toile de passages qui semblent conçus pour désorienter les étrangers», écrit le grand tirage, notant qu’un itinéraire fascinant de Jemaa El Fna qui révèle de multiples personnalités de Marrakech commence à l’arcade menant à la rue Riad Zeitoun El-Kadim.

La balade marrakchie permet aussi d’admirer les remparts du Palais El Badi, «glorieux» monument du 16ème siècle doublé d’un «lieu paisible» pour se promener, ainsi que le Mellah, l’ancien quartier juif construit dans les années 1500, la synagogue Slat Al Azama et le cimetière juif, ajoute le journal dans cet article agrémenté de photos de la ville.

En découvrant les ruelles de la ville, le visiteur apprécie aussi les galeries d’art et les boutiques de design qui «brillent de créations chics», outre les œuvres des artisans exerçant des métiers allant de la sculpture sur bois au travail du métal en passant par la conception de la verrerie.