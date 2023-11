Dans une série documentaire sur Netflix, la pop star Robbie Williams raconte comment ses vacances au Maroc ont sauvé son couple

Le long de quatre épisodes relatant la carrière époustouflante de celui qui a débuté dans la musique à l’âge de 16 ans, au sein du boys band britannique Take That, se dévoilent les souvenirs douloureux d’une star tiraillée entre succès fulgurants et épisodes dépressifs.

Pour Robbie Williams, le succès, l’argent et l’adulation de son public n’ont pas suffi à calmer ses démons. Ravivées par la méchanceté des tabloïdes britanniques à son égard, les peines et les angoisses du chanteur l’ont fait plonger dans de nombreuses addictions.

Lire aussi : Ces célébrités qui ont choisi le Maroc pour passer leurs vacances d’été

C’est donc à Los Angeles que celui-ci a choisi de s’installer, loin de la presse de son pays, pour y couler des jours plus tranquilles dans un quasi-anonymat. C’est dans cette même ville qu’il a fait la connaissance, en 2006, de celle qui deviendra son épouse et la mère de ses quatre enfants, l’actrice Ayda Field, née Ayda Sabahat Evecan d’un père turc de religion musulmane et d’une mère américaine de confession juive. Mais malgré l’amour qui frappe à sa porte cette année-là, Robbie Williams est contraint de mettre un terme à sa relation naissante pour entrer en cure de désintoxication.

Une fois sevré et disposé à tourner une page de sa vie, c’est au Maroc que la star explique avoir convolé avec son nouvel amour, en 2008, partageant dans la mini-série documentaire diffusée sur Netflix des images inédites de ce jour, et qu’il associe à une véritable lune de miel. Il revient sur ces moments heureux de sa vie dans le quatrième épisode du documentaire, intitulé «Briser le cercle». «À cette époque, je me savais rangé. J’arrêtais la machine, j’essayais de vivre sans mon costume de pop star. Nous nous étions remis ensemble avec Ayda. Nous sommes allés au Maroc et en Égypte. Je voulais visiter les endroits où j’étais venu chanter sans jamais rien voir», explique le chanteur.

Robbie Williams et Ayda Fields au Maroc.. @netflix

Au programme de ce voyage en amoureux, que le chanteur dévoile via une série de clichés inédits, on peut découvrir une virée à bord d’un yacht, une balade en jet-ski, des plongées dans la mer bleu azur, des séances de bronzage au soleil, ou encore une promenade à Jemaa El Fna, puis dans la médina de Marrakech, à la découverte de l’artisanat marocain.

Des vacances sous le soleil marocain qui ont visiblement fait un bien fou autant au chanteur, alors encore fragile, qu’à son couple. «Calvin, l’un de mes amis, a pris une photo d’Ayda. Elle était en train de danser. J’ai regardé cette photo et j’ai pensé: “Quelle force de vie! Quel esprit!”. Je m’en souviens. Cette photo est gravée dans ma tête. Ma relation avec ma femme était en train de se consolider, mais j’ignorais complètement ce que je faisais pendant ce temps-là. J’ai suffisamment pris mes distances avec ma carrière pour tomber amoureux», confie le chanteur, très ému en revoyant les images de ce voyage magique, à la suite duquel le couple se maria en août 2010.