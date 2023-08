Ces célébrités qui ont choisi le Maroc pour passer leurs vacances d’été

La star de la télévision américaine Oprah Winfrey a particulièrement apprécié son séjour à Marrakech, et l'a fait savoir via une vidéo partagée sur son compte Instagram.

Si le Maroc était un film, ce serait le blockbuster de l’été! Avec ses paysages pittoresques, ses villes chargées d’histoire et son hospitalité légendaire, ce n’est pas surprenant que les célébrités du monde entier soient séduites par son charme irrésistible.

Pedro Sánchez

Loin des tumultes politiques, Pedro Sánchez a troqué son costume de président du gouvernement espagnol pour une tenue décontractée, en plein cœur de Marrakech. Cap sur la Ville ocre où il a été aperçu, début août, look branché et en famille, explorant les ruelles animées. La rumeur dit qu’il a opté pour un vol commercial! Classe, non?

Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Marrakech.. pic.twitter.com/7xgU7bdbj4 — Youssef Temsamani (@Y_Temsamani) August 2, 2023

La princesse Hassa

L’élégante princesse Hassa bint Salman, la fille du roi d’Arabie saoudite Salman al-Saoud, et sœur du prince héritier Mohammed ben Salman, ne s’est pas contentée d’une simple escale à Tanger. L’héritière saoudienne a renoué, début août, avec ses souvenirs d’enfance, se prélassant entre deux résidences majestueuses. On craque pour la vue à couper le souffle de Jebel Kebir, la belle montagne tangéroise appelée aussi quartier Rmilet, lieu de villégiature des VIP depuis le 19ème siècle et qui offre une vue imprenable sur le détroit de Gibraltar!

Oprah Winfrey

La diva de la télévision n’a pas fait les choses à moitié! Oprah a littéralement embrasé, fin juillet, Marrakech, dansant au rythme de la dekka marrakchia et explorant les trésors du souk Semmarine. Son message vidéo est devenu viral en quelques heures! Un pur moment de joie.

Irina Shayk

La superbe mannequin Irina Shayk a aussi cédé aux charmes de la «red city». D’une séance de bronzage à une échappée sous les étoiles, la top-modèle a mis le feu, il y a quatre semaines, sur Instagram avec ses clichés glamour et exotiques. Et cette balade en chameau dans le désert d’Agafay? Un vrai conte des Mille et Une Nuits!

Jonathan Majors et Meagan Good

Fès, cité impériale au riche patrimoine, n’a pas été en reste. En juin 2023, elle a vu déambuler dans ses ruelles le couple formé par les acteurs américains Jonathan Majors et Meagan Good. Ces derniers, immortalisés par TMZ, semblaient admirer des fontaines en zellige dans une boutique traditionnelle. Une escapade romantique entre traditions et modernité pour nos deux tourtereaux.

Jonathan Majors et Meagan Good, dans un magasin d'artisanat à Fès, au Maroc. (TMZ)

Jasper Conran et Kristin Scott Thomas

Le designer Jasper Conran et l’actrice Kristin Scott Thomas ont, quant à eux, choisi, il y a cinq semaines, de vivre le luxe discret de la Villa Mabrouka. Une escapade placée sous le signe du raffinement à l’ombre d’Yves Saint Laurent.

Malavika Mohanan

La sublime actrice indienne nous a offert, en juin, un carnet de voyage digne d’un conte de fée. Entre son ascension épique du mont Toubkal et sa flânerie à Marrakech, elle nous a tous fait rêver. Et cette jellaba? Un pur fashion statement!

Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga, le footballeur international français qui évolue au poste de milieu de terrain au Real Madrid, a également choisi Marrakech pour se prélasser quelques jours en compagnie des frères Amrabet. Très populaire Eduardo avait une préférence: aller à la rencontre des gens et se fondre dans la foule.

Noureddine Amrabet 🇲🇦

Soufiane Amrabet 🇲🇦

Edu Camavinga 🇲🇫

Marrakech Kingdom of Morocco pic.twitter.com/MV2013IiCf — هشام السنوسي (@Pirana_dusahara) June 25, 2023





Michael Jordan

La star du basket Michael Jordan fut l’un des premiers à débarquer à Marrakech en mai dernier. Inlassable il a visité plusieurs musées choisissant la Marrakech historique et culturelle. Dans ses tweets il s’est dit fasciné par la découverte des traditions architecturales et par les collections d’art de la ville ocre.

La magie du Maroc a toujours résidé dans son mélange séduisant de tradition et de modernité. Et cette saison, il semblerait que ce mélange soit devenu le cocktail préféré des stars du monde entier. Glamour, histoire et exotisme: voilà les ingrédients d’un été marocain inoubliable.