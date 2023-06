Les vacances (bien méritées) de Sofyan Amrabat à Marrakech

Il y a quelques jours, Sofyan Amrabat annonçait qu’après avoir joué soixante-deux matchs pour son club et son pays, cette saison avait été de loin la plus exigeante de sa carrière, et qu’il était temps pour lui de prendre du repos.

Chose faite avec des vacances bien méritées sous le soleil du Maroc, où l’international marocain se ressource chaque année.

Piscine, séance de bronzage, farniente et restaurants entre amis, c’est ainsi que Sofyan Amrabat passe quelques jours de vacances à Marrakech en compagnie de son frère Nordin Amrabat.

Les deux inséparables ont posté quelques photos de leur séjour marrakchi sur leurs comptes Instagram respectifs.