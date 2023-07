L’été des stars à Marrakech: la balade heureuse d’Oprah Winfrey à Jemaa El Fna

L'immense star de la télévision américaine Oprah Winfrey a particulièrement apprécié son séjour à Marrakech, et l'a fait savoir via une vidéo partagée sur son compte Instagram.

En début de soirée de ce samedi 22 juillet, Oprah Winfrey s’est fendue d’un long message vidéo, sur ses réseaux sociaux, dans lequel elle dit tout son bonheur d’avoir passé deux jours de vacances à Marrakech.

Dans son post, l’on voit l’animatrice et productrice de télévision et de cinéma chanter et danser avec une troupe folklorique en s’essayant à la dekka marrakchia. Elle exprime par la même occasion son bonheur de s’être rendue à Souk Semmarine, à proximité de Jemaa El Fna, connu par la variété de ses échoppes, proposant tissus, bijoux, tapis et autres produits de l’artisanat marocain.

«J’ai passé deux belles journées à Marrakech, au Maroc, ce qui n’était pas assez de temps pour découvrir une culture aussi magnifique. Mais j’ai pu découvrir Souk Semmarine, me livrer à un délicieux repas passionnant sous une tente marocaine, apprendre l’art de la fabrication de tapis (en particulier comment ils sont fabriqués avec le consortium de 360 femmes) et danser toute la nuit! Merci, Maroc, pour ce moment de plénitude de l’âme», a écrit Oprah Winfrey en guise de remerciement au Royaume.

Née le 29 janvier 1954 à Kosciusko (Mississippi, États-Unis), Oprah Winfrey est considérée comme une légende vivante de la télévision américaine. Elle a, entre autres, et surtout, marqué la scène médiatique aux États-Unis et dans le monde entier avec son talk-show «The Oprah Winfrey Show». Elle fait partie des grandes stars mondiales issues de champs divers, allant de la chanson au cinéma, en passant par différents métiers d’arts et le sport, qui sont tombées sous le charme du Maroc et de la ville ocre.