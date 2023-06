À Marrakech, des stars au rendez-vous de la Fête de la chanson à l’orientale

Diffusée dans le cadre d’un programme télévisé sur la chaîne France 2, présenté par Laury Thilleman et André Manoukian, la Fête de la chanson à l’orientale était en cours de tournage à l’hôtel Selman de Marrakech, le mercredi 7 juin. De nombreuses stars de la chanson orientale et française se sont produites à cette occasion.

Parmi celles-ci, on citera Patrick Bruel et Khaled, qui se trouvent actuellement à Marrakech et n’ont pas manqué de prendre la pose ensemble en partageant sur les réseaux sociaux des photos de leurs retrouvailles dans la ville ocre. Sur scène, Khaled s’est produit en duo avec le chanteur marocain Ahmed Chawki, ainsi qu’avec le chanteur français Pascal Obispo. Gims et Vitaa, deux autres noms de la chanson française, étaient également de la partie.