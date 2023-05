Loreen, la grande gagnante de l’Eurovision, fière de ses origines marocaines

Le samedi 13 mai, Loreen offrait à la Suède, le pays où elle est née, une nouvelle victoire à l’Eurovision, onze ans après avoir décroché la première place du concours. Sa chanson, Tatoo, a en effet remporté les suffrages lors de cette 67ème édition organisée cette année à Liverpool, avec 583 points.

Mais bien que Loreen soit née et ait grandi en Suède, elle n’en oublie pas pour autant ses origines marocaines, dont elle est très fière. De son vrai nom Lorine Zineb Nora Talhaoui, aînée d’une fratrie de six enfants et aujourd’hui âgée de 39 ans, elle revendique ainsi ses racines amazighes, mises en avant dans le cadre de la scénographie de son show avec des symboles berbères.

Interrogée à ce sujet par le quotidien d’information français 20 minutes, la chanteuse explique ainsi que sa «prestation sur scène évoque la nature comme une source d’énergie. Nous avons créé une société autour qui nous prend beaucoup de notre énergie. On doit devenir, on doit être, on doit réussir… Cela nous fatigue et nous désoriente. Ma performance rappelle que c’est dans la nature que l’on puise notre énergie. On l’oublie».

C’est à ce titre, poursuit-elle que «les symboles dont vous parlez ont différentes significations. L’un représente la nature, l’autre la Terre, un autre les femmes. Je voulais apporter une partie de mes origines marocaines qui sont, selon moi, ce qui fait que je me connecte aux choses si facilement. Chez moi, on a toujours parlé de spiritualité, cela n’a jamais été bizarre. Certains l’appellent Dieu, d’autres autrement…».

«J’ai des origines nomades»

«J’ai des origines nomades, je suis berbère, mais je suis aussi Suédoise, je veux ma râpe à fromage et que les gens m’appellent avant de débarquer chez moi», a par ailleurs ajouté celle dont les origines sont souvent la cible de critiques de l’extrême droite en Suède.

Après avoir remporté l’Eurovision en 2012 et en 2023, Loreen devient ainsi la deuxième artiste à remporter à deux reprises l’Eurovision, après Johnny Logan pour l’Irlande dans les années 1980, mais aussi la première femme à réaliser un doublé.