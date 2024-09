Étude: voyager, la solution pour freiner les signes du vieillissement

Publiée dans le Journal of Travel Research, une récente étude australienne établit un lien entre voyage et signes de vieillissement. Les globetrotters peuvent se réjouir car il semblerait que ceux-ci vieillissent moins vite que les sédentaires.

Chaque escapade aurait ainsi un impact positif sur la santé physique mais aussi mentale, et se traduirait in fine par des années de jeunesse en plus.

Pour en arriver à cette conclusion, l’équipe de l’Edith Cowan University en Australie a analysé les données sur le bien-être des voyageurs, en examinant la manière dont leurs expériences de voyage, positives ou négatives, ont impacté leur santé. Les résultats sont suffisamment probants pour que les chercheurs établissent un lien entre le voyage et l’amélioration du système immunitaire.

À la tête de l’équipe de chercheurs, le professeur Fangli Hu explique ainsi que «les expériences positives peuvent améliorer la santé», car elles favorisent des interactions sociales, de la gratitude et de la joie. Le fait d’évoluer dans des environnements différents, d’être en contact avec d’autres cultures, favorise également la résilience des voyageurs et leur enrichissement, avec un impact sur le corps dont le processus de régénération est stimulé grâce à la libération d’hormones bénéfiques.

Les voyages influent également sur la santé physique en permettant de diminuer le stress, d’apaiser les tensions, de détendre les muscles et de soulager les articulations… autant de bienfaits renforcés par les activités physiques pratiquées pendant ces moments, à l’instar de la marche ou du vélo.