Destination Marrakech: les Français talonnés par les Britanniques

Les chiffres sont parlants et Marrakech attire toujours autant. A fin juillet, les établissements classés de la ville ont reçu quelque 1.766.786 touristes, qui ont généré 5,3 millions de nuitées dont 4.329.361 effectués par le tourisme étranger.

Ces données sont analysées par le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 20 septembre. Reprenant le tableau de bord de la délégation du tourisme, le quotidien précise que 78% des nuitées ont été réalisées par le tourisme international et 22% par le tourisme national.

«Les trois premiers marchés dominants restent le marché français avec 27%, suivi du marché national qui représente 22%. Le marché anglais, lui, se positionne à la 3ème place affichant 16%», lit-on. On assiste d’ailleurs à une véritable reprise du marché touristique français un peu partout au Maroc. A Agadir, celui-ci est en seconde place en termes d’arrivées. A fin août, ce marché a réalisé 165.970 arrivées et 850.470 nuitées. Soit une hausse respective de 3,5 et 5,2% par rapport à la même période l’an dernier.

«A Marrakech, la France est le 1er marché européen. Durant les 7 premiers mois de l’année 2024, le nombre d’arrivées des Français a atteint 399.338 avec une croissance de +13% par rapport à la même période en 2023. Ce marché a généré 1.522.157 nuitées, selon le Conseil régional du tourisme de Marrakech/Safi. Soit une croissance de 16%», indique L’Economiste.

A l’origine de cet engouement français, une offre aérienne pléthorique. Ainsi et à titre d’exemple, la connexion aérienne entre la France et Marrakech a connu une croissance de +18% courant le mois de juillet 2024 passant ainsi de 665 vols/semaine (juillet 2023) à 785 vols par semaine.

Bien qu’il connaisse une baisse de 5% par rapport à la même période que l’an dernier, le marché national a généré 1,2 million de nuitées en 7 mois. Par marché national, on entend plusieurs catégories, dont le Mice (évènementiel), les touristes par défaut et ceux qui apprécient Marrakech.

En troisième position, le marché britannique a enregistré plus de 209.000 arrivées au sein d’hébergements classés et généré 892.662 nuitées. La durée moyenne de séjour des Britanniques est toujours plus importante.

Un autre marché étranger connaît aussi une grande évolution, ce sont les Pays-Bas. Le pays a enregistré 125.586 nuitées soit une croissance de 42%. «En revanche, le marché américain est en franche dégringolade depuis octobre dernier», note le quotidien.