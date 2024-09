Tourisme: pourquoi les Marocains fuient le pays pour la Turquie et le sud de l’Espagne

Ceux qui le peuvent n’hésitent pas. Pour leurs vacances, les Marocains préfèrent l’étranger et optent pour des voyages organisés en Turquie par exemple. Le constat est de L’Economiste qui analyse la tendance dans son édition du vendredi 13 septembre. «Ce pays devient un excellent plan voyage: avion+transfert+hôtel (4 étoiles)+excursion sont proposés à partir de 9.000 dirhams par personne et atteignent 25.000 dirhams pour un produit de luxe malgré la hausse des tarifs aériens», lit-on.

Cité par le quotidien, Salouane Afandi Berrada, spécialiste de l’Outgoing tourism, explique que les agences de voyages marocaines bénéficient de tarifs préférentiels au niveau de l’hôtellerie en Turquie, en Thaïlande et en Egypte qui permettent de concocter des séjours à des prix qualifiés de corrects. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la Turquie a accueilli en juillet 2024 un nombre record de 7,3 millions de touristes, cumulant sur les 7 premiers mois 33,4 millions, dont 28,9 millions d’étrangers.

Au Caire, «on peut trouver un bon hôtel 4 étoiles à 60 euros la chambre double», écrit le quotidien. A Hurghada, les hôtels des grandes enseignes affichent des tarifs de 1.000 dirhams pour la chambre double. L’Egypte reprend d’ailleurs du collier pour le tourisme et revient en force avec un objectif de 30 millions de visiteurs à l’horizon 2028. Le Maroc a, lui aussi, tracé des objectifs – 17,5 millions de touristes – à l’horizon 2026. Cela sera peut-être sans le tourisme national qui avait pourtant sauvé l’activité en 2021 et 2022, lorsque les frontières étaient encore fermées à cause du Covid.

«De son côté, l’Espagne continue de séduire les touristes marocains, mais surtout ceux d’Europe. En sept mois, le pays a accueilli 53,37 millions, soit 12% de plus qu’au cours de la même période en 2023, selon l’Institut national de la statistique (INE)», indique le quotidien. Pour le seul mois de juillet, le pays a reçu 11 millions de touristes, en hausse de 7,3% comparativement à la même période de 2023.

Les principaux pays émetteurs pour l’Espagne ont enregistré des augmentations notables du nombre de passagers en juillet, comme le Royaume-Uni avec plus de 2 millions de passagers, suivi de la France avec plus de 1,6 million et de l’Allemagne avec 1,2 million. Les Marocains, eux, sont fans de Marbella, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Estepona, Puerto Banús pour plusieurs raisons: «La proximité, l’animation et les prix pratiqués tant pour les locations de résidence que dans la restauration ou l’hôtellerie. En dehors de la Costa Del Sol, Barcelone reste aussi une destination prisée».