Click & Go: comment les agences de voyages en ligne dopent le tourisme

Le phénomène fait actuellement rage sur Internet et les réseaux sociaux. Il s’agit de ces d’agences en ligne de voyage qui surfent sur l’engouement croissant des Marocains pour l’exploration. Dans un article consacré à cette nouvelle tendance, le quotidien Assabah revient sur les avantages de cette formule, ainsi que ses inconvénients.

L’atout majeur de ces agences, indique le quotidien dans son édition du mardi 3 septembre, un travail à l’année puisque été comme hiver, les offres fusent. Le pic est cependant atteint pendant la saison estivale, ces agences bénéficiant de plus de visibilité, notamment à travers leurs réseaux d’influenceurs.

Autre avantage, des prix le plus souvent étudiés. Et pour cause, des offres qui concernent non pas des individus mais des groupes de personnes à la fois. Cela permet d’amortir les coûts pour l’agence et les tarifs pour les clients. «En adhérant à cette formule, les touristes, des jeunes pour la plupart, arrivent à économiser jusqu’à 50% des dépenses qu’ils auraient consenties s’ils partaient seul ou en petits groupes», lit-on. Il faut compter entre 2.500 et 6.500 dirhams pour un voyage au Maroc et entre 9.000 et 15.000 dirhams pour un voyage à l’étranger.

A cela s’ajoute une offre riche, dont un des attraits est la possibilité d’organiser non pas des séjours mais des circuits permettant de visiter plusieurs villes au Maroc ou plusieurs pays. Les groupes peuvent être constitués de 10, 20 ou 25 personnes. Les offres proposées s’y adaptent pour l’hébergement et le transport.

En cela, ces agences pallient à une autre problématique, celle de trouver des compagnons de voyage. «Bien souvent, faute de temps ou pour divergences de goûts, il est difficile de convaincre son entourage ou amis proches de choisir une destination précise à un instant T. Avec ces offres, le problème ne se pose plus», explique encore Assabah.

Le rêve accessible peut cependant se transformer en cauchemar, alerte Assabah. De nombreux voyageurs ont été déçus par la réalité de ces expériences, soit par des arnaques dont ils ont été victimes soit par des prestations en deçà des promesses de départ. «D’où l’importance de se renseigner sur l’historique et le sérieux de telle ou telle agence ainsi que sur les avis des personnes qui en ont fait l’expérience», écrit le quotidien.