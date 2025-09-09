Forbes classe le Maroc 6ème meilleure destination mondiale à visiter en 2025

Pour guider les voyageurs en 2025, le magazine Forbes et Kayak ont dressé un nouveau classement des destinations incontournables. Des fjords millénaires aux cités de pierre, en passant par des forêts luxuriantes, des cascades et de vastes déserts, ce palmarès regorge de lieux qui promettent de rendre l’année inoubliable.

Première destination conseillée aux voyageurs, le Zimbabwe, décrit comme «une mosaïque de terrains sauvages accidentés dotée d’un riche patrimoine ancestral», réputé pour son ancienne cité de pierre, les chutes Victoria ainsi que les Eastern Highlands.

En seconde position, la Lituanie, ses forêts anciennes, ses lacs cachés, son histoire riche et complexe, les ruelles médiévales de Vilnius, la capitale, ou encore l’isthme de Courlande et ses dunes dorées. Pour clore le trio de tête, le Sri Lanka et ses côtes bordées de palmiers et de forêts tropicales.

Précédé par le Corée du Sud (4ème) et l’Argentine (5ème), le Maroc se positionne en 6ème place de ce classement qui regroupe dix pays. Décrit comme un mirage qui scintille, le Maroc compte de nombreux atouts à commencer par «les dunes rouges du Sahara (qui) s’étendent dans le silence et le Haut Atlas (qui) s’élève avec ses sommets enneigés au-dessus des vallées bordées d’oliviers».

Parmi les villes qu’il est conseillé de visiter, Fès et ses «ruelles étroites et ombragées qui serpentent à travers la médina, longeant des cours pavées de mosaïques et l’odeur âcre des cuves de teinture du cuir». Mais aussi Marrakech, qui «bourdonne du cliquetis des ferronniers et des cris des marchands sous les murs ocres et les cafés aux toits éclairés par des lanternes surplombent les minarets». Autre incontournable, Essaouira, où le long de la côte, les vents salés «font claquer les volets bleus» tandis que «les mouettes tournent au-dessus des remparts effrités et tachés de sel». Enfin, à l’intérieur des terres, on recommande de découvrir les oliveraies noueuses et les arganiers tordus qui parsèment les collines couleur cannelle, ainsi que les villages berbères qui «s’accrochent aux pentes sculptées par des siècles de pas» avec pour «joyau de la couronne», la ville de Chefchaouen.

Le top 10 se poursuit avec la Norvège (7ème), la Moldavie (8ème), Hong Kong (9ème) et enfin le Danemark (10ème).