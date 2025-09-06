Maroc en camping-car: deux nouveaux guides pour préparer un voyage au long cours

Véritable eldorado pour les amateurs de vanlife, le Maroc ne cesse d’attirer les routards modernes, séduits par ses paysages, son hospitalité et un réseau routier en constante amélioration.

Depuis quelques années, le Maroc a ainsi multiplié les efforts pour rendre son territoire plus accessible aux véhicules de tourisme et notamment aux camping-cars. Là où certains sites n’étaient autrefois accessibles qu’en 4x4, de nouvelles routes et infrastructures facilitent désormais les déplacements alors que le pays attire chaque année des milliers de visiteurs européens, qui choisissent de voyager par leurs propres moyens plutôt que de passer par des circuits organisés.

Avec ces deux guides, les voyageurs autonomes disposent d’un véritable carnet de route pour découvrir un Maroc multiple et authentique, de l’Atlas aux plages atlantiques, des dunes du Sahara aux vallées profondes, en passant par les villes impériales ou les villages berbères.

Deux ouvrages pour mieux s’orienter

Le premier guide, «Les Campings du Maroc» – Édition 2026-2027, paru chez Extrem’Sud, propose un inventaire détaillé de 240 campings à travers le pays, dont une dizaine de nouveaux. Ce guide de 380 pages, vendu 32 euros, a été mis à jour par deux passionnés du Maroc, Pascal Samson et Emile Verhooste. Il offre un classement critique des établissements, des appréciations motivées, les coordonnées GPS, ainsi que des QRCodes pour faciliter la navigation sur smartphone. Parmi les nouveautés notables de cette édition, on notera le retour d’un index des villes et campings, absent de la précédente version.

Le guide s’adresse aussi bien aux camping-caristes aguerris qu’aux amateurs de bivouac libre, en recensant également des garages, parkings, supermarchés et lieux de ravitaillement, répartis par région. Pratique et précis, il permet aux voyageurs de savoir exactement à quoi s’attendre avant chaque escale.

Un second guide plus itinérant

Le second ouvrage, «Le Maroc en Camping-Car», publié aux Éditions Extrem’Sud, en est déjà à sa quatrième édition. Rédigé par Émile Verhooste, également auteur du premier guide, ce volume de 422 pages propose 130 circuits, dont 90 entièrement nouveaux, et plus de 275 photos. Son approche est plus orientée itinérance, avec 60 villes décrites, 55 cartes, et une cinquantaine de mini-circuits à explorer en voiture, scooter ou moto, au départ d’un camping.

Parution de deux guides sur le Camping au Maroc.

Refondu et mis à jour pour 2026-2027, le guide prend en compte les évolutions récentes, à savoir les nouvelles routes, l’accès facilités à certaines régions reculées, ou encore les circuits désormais praticables avec un camping-car de plus de 7 mètres. Quatre randonnées pédestres sont également incluses, pour ceux qui souhaitent explorer à pied.