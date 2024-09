Un jour, une plage | Boura: jeux de cartes, pêche et feux de camp sous les étoiles

Un soleil généreux et du sable fin qui s’étend à perte de vue: bienvenue à Boura, une plage située à seulement 9 kilomètres au nord de Tarfaya. Qu’il s’agisse de familles, de groupes d’amis, ou de pêcheurs passionnés, chacun trouve son compte sur ce littoral propre et accueillant.

La plage est particulièrement prisée pour la diversité des activités qu’elle offre. «C’est l’endroit idéal pour se livrer à une multitude d’activités: pêcher tranquillement au lever du jour, disputer une partie de football endiablée, s’adonner à des jeux de cartes sous le soleil, ou simplement nager. C’est un lieu très fréquenté par les familles, toujours impeccablement propre, ce qui rend chaque visite agréable», confirme un estivant régulier.

Des habitants de Laâyoune, comme ceux qui viennent de plus loin, chérissent ce lieu pour son calme. «Rien ne vaut l’ambiance de la plage Boura, où nous venons pour échapper à l’agitation du quotidien. Ici, nous pouvons nous relaxer en pêchant ou en préparant du thé», fait savoir une jeune dame.

Lire aussi : Forte de ses atouts, la plage de Salé plaide pour l’obtention du Pavillon bleu

À la tombée de la nuit, la plage se transforme en un salon à ciel ouvert où familles et groupes d’amis se réunissent autour de feux de camp pour échanger, jouer et rire. «Nous amenons toujours quelque chose à griller sur le feu et nous préparons du thé pour tout le monde. C’est notre façon de profiter ensemble du coucher de soleil», partage ce visiteur.