Un jour, une plage | Aghroud, une mer bleue azur et un village arc-en-ciel

À environ 40 kilomètres au nord d’Agadir, sur la route nationale n°1 menant à Essaouira, la plage d’Aghroud se distingue comme l’un des joyaux de la côte atlantique marocaine. Tout comme sa voisine Imi Ouaddar, Aghroud attire chaque été une foule de touristes marocains et étrangers, séduits par ses charmes naturels et son atmosphère conviviale.

En plus de sa vaste étendue de mer bordée de montagnes qui crée un paysage époustouflant, Aghroud a une autre spécificité: son village de maisons colorées. Un atout majeur de cette plage qui participe grandement à l’attraction des touristes venus pour prendre des photos «instagrammables».

«L’année dernière, je suis venue dans cette région et j’ai été vraiment charmée par ce que j’ai découvert» déclare Rommana, une Marocaine résidente aux Pays-Bas. «Cet été, j’ai décidé de revenir avec mon fils pour profiter de cet endroit où tout est à portée de main: les infrastructures, la sécurité, la nourriture, et surtout la beauté naturelle, entre mer et montagne», ajoute-t-elle.

Les maisons colorées d'Aghroud attirent les touristes en masse. (M. Oubarka/Le360) (Mhand Oubarka/Le360)

De son côté, un touriste suédois d’origine irakienne, exprime son enthousiasme. «Je suis venu à Agadir avec ma femme marocaine, et nous avons choisi de passer notre journée sur la plage d’Aghroud qui est idéale pour les familles, avec une ambiance conviviale et des activités variées», raconte Abdelkrim.

«La douceur du climat est l’un des meilleurs atouts d’Agadir et ses régions, en plus les locaux sont très accueillants et chaleureux, ce qui rend notre séjour encore plus agréable», conclut-il.

D’autres visiteurs saluent les efforts des habitants locaux pour préserver la beauté du lieu et du littoral. Cet engagement en faveur de la propreté et de la préservation de l’environnement, combiné à un accueil chaleureux et authentique, fait d’Aghroud une destination de choix pour passer des moments agréables, que ce soit entre amis, en famille ou avec des proches.