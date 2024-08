Un jour, une plage | Madame Choual, à Casablanca, plage familiale par excellence

La plage Aïn Diab extension, plus communément appelée Madame Choual, est située à l’extrémité de la corniche casablancaise, vers la route de Dar Bouazza, à proximité du Morocco Mall. Un emplacement qui lui a permis de gagner en attractivité auprès des vacanciers en provenance d’autres régions, la plage restant animée tout au long de l’année, séduisant un public aussi nombreux que varié.

Autrefois entachée d’une réputation peu flatteuse, la plage Madame Chaoual a métamorphosé son image pour devenir l’une des plus propres du pays, récompensée cette année encore par le très convoité label Pavillon bleu. Sa beauté et sa propreté en font une destination autant prisée des locaux que des visiteurs de passage dans la métropole.

Appréciée pour son sable doux, véritable invitation à la détente, et son eau à la fraîcheur parfaite en été, Madame Choual est particulièrement plébiscitée par les familles. Parmi elles, celles de Fatima et Lekbira qui ont choisi cette plage pour une journée en bord de mer avec leurs enfants.

«Nous avons choisi Madame Choual pour son ambiance familiale et le sentiment de sécurité qu’elle inspire, notamment grâce à la présence constante de maîtres-nageurs», explique Fatima, qui insiste au passage sur l’importance de préserver la propreté de la plage. «J’encourage tous les visiteurs à maintenir cet endroit aussi propre qu’ils l’ont trouvé. Faisons attention de ramasser tous nos déchets avant notre départ, pour garantir une expérience aussi agréable pour les prochains visiteurs», recommande-t-elle.

Si Fatima et Lekbira sont là pour la détente et quelques séances de baignade, leurs enfants ont une autre passion, partagée avec les jeunes de leur âge: jouer au foot est le moment fort de leur journée, comme le confirme Hamza, fils aîné de Lekbira. «Mon ami est venu de Rabat pour passer cette journée avec moi à taper dans le ballon sur le sable. C’est vraiment ce qui compte le plus pour nous», déclare-t-il entre deux plongées dans l’océan.

«Nous sommes venus ici deux jours consécutifs de Tamaris, car nous avons vraiment apprécié notre journée ici. Notre mission à nous les jeunes, c’est de porter les affaires lourdes, d’installer les parasols. Et aussi de déguster ce que nos mères ont préparé», ajoute-t-il d’un ton enjoué.

Plus tôt, Fatima avait fièrement détaillé le menu du jour: du poisson frit, du «zaalouk» (salade marocaine à base d’aubergines et de tomates), le tout accompagné de pommes de terre frites. De quoi se régaler après une journée passée à profiter de l’air marin qui, comme chacun le sait, ouvre l’appétit des grands comme des petits.