Casablanca: à la rencontre des animateurs de «Radio plage» à Aïn Diab

Dès les premières heures de la journée, Radio plage accueille les estivants avec une grille de programmation riche et variée à la plage de Aïn Diab. Lancée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), cette station thématique a pour objectif de divertir les estivants, surtout les plus jeunes d’entre eux.

Outre sa vocation de divertissement, la station vise également à sensibiliser les estivants aux méfaits de la pollution dans les océans et à les inciter à adopter des comportements «éco-friendly», notamment celles en rapport avec la propreté et la protection de la plage. Pour ce faire, une panoplie d’activités est programmée au profit des enfants, notamment des jeux, des émissions de sensibilisations ou encore des chansons, et ce, tout au long de la semaine.

«L’objectif de cette radio et de rendre plus agréables les journées des estivants. À travers ces programmes diffusés en direct, nous présentons aux auditeurs un contenu utile. Nous aidons également, le cas échéant, les parents à retrouver leurs enfants perdus dans la plage», fait savoir Hassan Majdoubi, un animateur de la station interrogé par Le360.

Des ateliers créatifs sont également organisés au profit des enfants, toujours en lien avec la protection de l’environnement, comme l’explique une encadrante rencontrée sur place. «Aujourd’hui, nous organisons avec les enfants des ateliers de peinture ainsi que des jeux, ayant pour thématique la protection de l’environnement», indique-t-elle.