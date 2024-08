Un jour, une plage | M’diq, le site balnéaire méditerranéen le plus animé du Nord

Nichée à seulement 15 kilomètres de la ville de Tétouan, M’diq, également appelée par son nom espagnol «Rincon», est une station balnéaire disposant de l’une des plus belles plages du nord du Maroc. Accessible depuis une corniche surplombant la Méditerranée, cette dernière attire chaque année une foule de Marocains venus des quatre coins du pays.

Douaa Tbatou, jeune vacancière originaire de Fès, partage son enchantement, tout en décrivant son emploi du temps estival: «La plage de M’diq est magnifique. On se lève tard, donc on arrive ici en début d’après-midi, quand le soleil devient plus clément. Le soir, on profite des concerts en plein air qui animent la plage.»

Youssef, un autre estivant, ne tarit pas non plus d’éloges sur Rincon, qu’il considère comme l’une des plus belles plages du Royaume. «Chaque été, nous venons poser nos valises ici à M’diq. La plage est d’une propreté irréprochable, et mon frère et moi passons des moments inoubliables à jouer au football sur le sable.»