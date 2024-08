Un jour, une plage | Sidi Rahal, pour les amateurs des longues journées animées en bord de mer

Sidi Rahal, 11 heures. La plage commence à se remplir petit à petit d’estivants, certains sortent d’une grasse matinée méritée ce matin-là. Les maîtres-nageurs répondent présents très tôt, entamant leurs rondes de surveillance et accueillant joyeusement les premiers touristes. Les typiques vendeurs de glaces sont également là, proposant notamment des cornets de chocolat qui font le bonheur des enfants.

Sur le sable mouillé, un père de famille tape dans le ballon avec ses deux garçons. Soufiane El Ghalbi est Casablancais, et ce n’est pas sa première fois à Sidi Rahal. «Ce ne sont pas mes premières vacances en famille ici. J’y suis déjà venu avant et je me devais d’y retourner», dit-il avec un grand sourire.

«J’ai loué un chouette appartement à un prix raisonnable pour quelques jours. Ce qui m’a attiré ici, c’est que tout est à portée de main», déclare Soufiane. «Pour aller se baigner, la plage est juste à côté. Et quand j’ai envie d’acheter quelque chose ou de manger, il y a toujours une supérette ou un snack pas loin. On peut se balader, profiter de la mer et tout est à quelques pas seulement», explique-t-il, clairement satisfait de la commodité qu’offre Sidi Rahal.

Le père de famille décrit sa routine. «Je viens souvent le matin avec les enfants. Vers 11 heures, on est déjà sur la plage, et on profite de la mer jusqu’à 14 heures environ. La plage est vraiment belle, l’eau est claire et fraîche, c’est parfait pour se détendre», partage-t-il. Puis, après une petite pause à la maison pour le déjeuner, Soufiane et ses enfants reviennent l’après-midi à la plage, mentionnant qu’il aime cette alternance qui lui permet de profiter pleinement de la journée.

La petite famille apprécie également la foire de jeux située à proximité de la plage. «En fin d’après-midi, on peut se promener dans le parc avec les enfants et aller jusqu’à la foire où ils s’amusent. Cette diversité de passe-temps ajoute encore plus de charme à l’endroit. Et pour nous adultes, il y a même le moussem», détaille-t-il, ravi de la variété des activités disponibles.

Soufiane, comme d’autres visiteurs, trouve que Sidi Rahal a tout ce qu’il faut pour passer un bon moment, que ce soit pour une escapade d’un jour ou un séjour prolongé. «À Sidi Rahal, en été, on ne s’ennuie jamais», conclut-il enthousiaste.