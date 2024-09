Un jour, une plage | Forte de ses atouts, la plage de Salé plaide pour l’obtention du Pavillon bleu

La plage de Salé a développé ces derniers temps ses potentialités notamment naturelles au point qu’elle revendique de plus en plus le label Pavillon bleu, distinction que décerne chaque année la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement. Donnant sur l’embouchure du Bouregreg, elle offre une vue splendide sur la ville de Rabat et sur la Kasbah historique des Oudayas.

Cet été 2024, elle a connu une fréquentation intense d’estivants venant également de Rabat. Interrogés par Le360, plusieurs estivants se sont déclarés satisfaits de l’état de la plage. «C’est un endroit où on peut se nourrir à bon marché, les sandwichs à bon prix sont disponibles à tout moment», a affirmé un baigneur.

Cependant, malgré ces retours positifs, certains estivants ont souligné qu’une réhabilitation et une mise à niveau sont indispensables pour que la plage puisse pleinement assumer son rôle de destination touristique de premier plan.

Il faut rappeler d’autre part que la ville de Salé a été fondée par les explorateurs phéniciens au 3ème siècle avant J-C. La ville avait connu un important développement à l’époque des Almohades (XIIème siècle) et des Mérinides (XIVème siècle), du fait de sa position stratégique sur la voie terrestre qui relie Fès à Marrakech, et grâce à son port, centre d’échanges entre l’Europe et le Maroc.