Tourisme: le camping, une niche qui peine à se structurer

En plein mois d’août, certains campings marocains affichent leurs plus hauts taux de remplissage, relève le quotidien Les Inspirations Éco dans son édition du 14 août. À Mohammedia, le camping L’Océan Bleu profite de cette effervescence estivale. Situé à deux pas de la plage, il propose des emplacements à 100 dirhams la nuit, incluant toilettes, douche et branchement électrique.

À quelques kilomètres, le camping Mimosa est quasiment complet. «En été, il y a surtout les Marocains. Les étrangers, on les voit plutôt en octobre et en avril», explique le gérant, cité par le quotidien. L’établissement joue la carte de la diversité avec emplacements nus pour tentes (150 dirhams), caravanes aménagées (250 à 300 dirhams) et cabanons (500 dirhams). Une offre qui séduit aussi bien les campeurs occasionnels que les habitués.

Si les côtes atlantiques concentrent l’essentiel de l’offre, le Maroc dispose d’un éventail d’options du nord au sud. À Imi Ouaddar, Atlantica Parc Beach attire les familles marocaines en été et les camping-caristes européens en hiver, avec parc aquatique, animations et accès direct à la plage.

Plus au sud, près de Mirleft, Erkounte Park mise sur la convivialité et une vue imprenable sur l’océan, pour 100 à 150 dirhams la nuit. Dans le Moyen Atlas, le site d’Azrou Ougmes propose un camping plus haut de gamme, à partir de 500 dirhams, au cœur des forêts de cèdres. Cette destination attire une clientèle en quête de fraîcheur et de calme, loin de l’agitation balnéaire.

La fréquentation obéit à un double rythme: estivale pour les Marocains, hivernale pour les Européens en quête de soleil. Mais entre ces deux pics, certains sites peinent à se remplir.

Le marché évolue. Si certains campings municipaux ferment, comme celui d’Agadir remplacé par des aires gardées ou des projets immobiliers, d’autres investissent dans la modernisation: piscines, restaurants, loisirs et hébergements atypiques.

Avec des tarifs abordables, un climat favorable et une diversité géographique rare, le camping marocain possède des atouts solides. Reste à mieux séduire les voyageurs locaux hors vacances scolaires, renforcer les services et prolonger la saison. Objectif: passer d’une niche touristique à un marché structuré et pérenne.