Classement: Chefchaouen parmi les 50 plus beaux villages du monde en 2025

Medina de Chefchaouen

Médina de Chefchaouen. . DR

Le magazine Forbes a publié les résultats d’une enquête menée par l’expert du voyage «Unforgettable Travel Company». Dans le classement établi, Chefchaouen se classe en 30ème position des 50 plus beaux villages du monde en 2025.

Par La Rédaction
Le 26/08/2025 à 12h30

Unforgettable Travel Company, organisateur de voyage et spécialiste des séjours loin des sentiers battus, a établi un classement des plus beaux villages du monde à visiter en 2025. Des hameaux bordés de fjords aux ruelles ornées de bougainvilliers, autant de lieux de charme mis en lumière dans un article que leur a récemment consacré le magazine Forbes.

Entre les canaux silencieux de Giethoorn et les spirales entrelacées de vignes d’Eguisheim, se glisse en 30ème position de ce classement la ville de Chefchaouen.

«Baignée de toutes les nuances de bleu, Chefchaouen s’étend sur les montagnes escarpées du Rif tel un rêve: sa médina est un labyrinthe de ruelles indigo où des chats roux font la sieste sur des marches peintes et où des vendeurs proposent des tapis tissés à la main et des savons parfumés à la rose», écrit-on en description de la perle bleue du Maroc.

Lire aussi : World’s Best Awards 2025: Deux villes marocaines dans le Top 10 des meilleures villes d’Afrique et du Moyen-Orient

La publication conseille par ailleurs de se rendre sur la place Uta El-Hammam, là où «le thé à la menthe fume à côté de tajines bouillonnants de safran et d’abricots, tandis que la Kasbah du 15ème siècle (une forteresse en briques d’argile) abrite un jardin andalou et un musée ethnographique».

Autre escale incontournable de la ville, en haut de la colline, pour admirer «la mosquée espagnole (qui) resplendit au coucher du soleil, sa terrasse offrant une vue imprenable sur les toits en terre cuite et les oliveraies argentées».

Pendant ce temps, à Ras El Maa (une source naturelle), «l’eau glacée de la montagne dévale devant les habitants qui lavent des tapis en laine teinte, et l’air vibre d’eucalyptus», conclut-on dans ce joli portrait de Chefchaouen.

Première destination africaine du classement, Chefchaouen est suivie par Coffee Bay en Afrique du Sud (31ème), Sidi Bou Said en Tunisie (32ème), Ghadames en Libye (36ème) et Bandiagara au Mali (38ème).

