Marrakech et Casablanca, futures destinations privilégiées des centimillionnaires

Selon la 4ème édition du rapport annuel de Henly & Partners, leader mondial de la migration de patrimoine et d’investissement, les États-Unis continuent de dominer le classement des 50 villes les plus riches du monde pour les millionnaires, en y plaçant pas moins de onze villes.

En tête se trouve New York, qui compte 384.500 résidents fortunés, dont 66 milliardaires et 818 centimillionnaires détenant un patrimoine «liquide investissable» de 100 millions de dollars ou plus. La Bay Area, qui regroupe la ville de San Francisco et la Silicon Valley, vient en seconde position avec 82 milliardaires et 342.400 millionnaires résidents. Cette zone continue de prospérer en tant qu’épicentre de la création de richesse technologique, enregistrant une croissance du nombre de millionnaires de 98% au cours de la dernière décennie.

Sans surprise, les Émirats arabes unis sont présents dans le top 50, plaçant Dubaï à la 18ème place, tout comme la Chine, représentée par les villes de Shenzhen (28ème place, avec 50.800 millionnaires) et Hangzhou (35ème place).

Si aucune ville marocaine ne figure dans ce classement, Marrakech et Casablanca s’imposent dans celui des 100 villes qui attireront le plus de centimillionnaires au cours de la prochaine décennie (2025 à 2035). En effet, le World’s Wealthiest Cities Report 2025 met un accent particulier sur les villes à fort potentiel de croissance, révélant la nouvelle géographie émergente de la super-richesse.

Marrakech et Casablanca comptent 25 centimillionnaires

Si Dubaï et Abou Dhabi dominent ce ranking, avec respectivement 237 et 75 centimillionnaires, et la perspective de voir cette population doubler au cours des 10 prochaines années, les deux villes marocaines y trouvent également place. Comptant respectivement 14 et 11 centimillionnaires, Marrakech et Casablanca devraient également voir leur population résidente de cette catégorie croître de plus de 100% au cours de la prochaine décennie.

«Les centimillionnaires constituent sans doute la tranche de richesse la plus importante en termes de création de richesse, en raison du pourcentage élevé d’entrepreneurs dans ce segment. Il est intéressant de noter que la plupart des entreprises figurant au Fortune 500, au S&P 500, au FTSE 100 et au Nikkei 225 ont été créées par des personnes devenues centimillionnaires», note le rapport.