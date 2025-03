Marrakech parmi les 20 villes où l’on mange le mieux dans le monde, selon «Time Out»

Le magazine britannique Time Out a publié le 11 mars son classement 2025 répertoriant les 20 villes qui se distinguent par l’excellence de leur gastronomie. Chaque ville y est classée selon des critères de qualité et d’accessibilité, ainsi que par les notations d’un panel d’experts culinaires de Time Out, rassemblant rédacteurs, critiques gastronomiques et chefs du Time Out Market.

Et c’est à partir de l’analyse de données extraites de cette enquête qu’a été élaborée la liste des 20 villes où l’on peut trouver le meilleur de la cuisine traditionnelle et moderne en 2025. La première place a été décrochée par la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, qui a séduit plus de 93% des habitants interrogés par Time Out. Il faut dire que la ville de l’État de Louisiane regorge de saveurs à la richesse exceptionnelle, imprégnée d’influences françaises, espagnoles, vietnamiennes et africaines. Parmi les plats phares de la ville sont ainsi cités le gombo aux fruits de mer, le jambalaya et les beignets.

Bangkok en Thaïlande, Medellín en Colombie et le Cap en Afrique du Sud suivent dans ce classement où Marrakech figure à la 11ème position. La ville marocaine est également classée comme la troisième la plus abordable pour manger et boire un verre selon ses habitants.

Pour Time Out, si les chefs étoilés dirigent les plus célèbres restaurants de la cité ocre, c’est pour une raison majeure: «les ingrédients marocains sont excellents et la cuisine marocaine est un véritable délice». La publication conseille au passage plusieurs bonnes adresses dans la ville. Sont ainsi cités le Dar Yacout, pour sa cuisine traditionnelle, le 1112 Marrakech pour le rituel du thé, le Farmers, dont les plats sont issus des produits de la ferme biologique du restaurant, ou encore le Terra Mia Café, pour sa pâtisserie franco-marocaine. Bien entendu, on ne saurait parler de Marrakech sans évoquer sa fameuse Tanjia, surnommée bent r’mad, «la fille des cendres», à goûter Chez Lamine, dont Time Out conseille la recette originale.