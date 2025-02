Classement «50 Best Restaurants 2025»: cinq établissements marocains s’imposent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

La gastronomie marocaine n’en finit pas de briller à travers le monde, de la même manière que certains établissements qui proposent un autre type de cuisine, plus internationale. C’est ce confirme le classement «50 Best restaurants» de l’année 2025 pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Établi par le média spécialisé britannique The World’s 50 best, il répertorie les meilleures tables dans 11 villes et 8 pays de la région, comme autant de destinations gastronomiques créatives mettant en valeur l’esprit et la profondeur de la région MENA.

Dans ce classement, largement dominé par la cuisine asiatique, on retrouve ainsi en 22ème position La Grande table marocaine du Royal Mansour Marrakech, qui se place en tête des établissements marocains présents dans ce classement.

«Avant le Royal Mansour, la gastronomie marocaine s’étendait rarement au-delà d’une cuisine très appréciée, mais omniprésente - es mêmes salades cuites, tajines et couscous que l’on trouve partout, mais dans un cadre spectaculairement somptueux», indique le commentaire de The World’s 50 best. Et de saluer la réinvention de cuisine marocaine telle qu’on la connaît depuis l’ouverture de La Grande table marocaine avec pour chef exécutif Karim Ben Baba.

En 32ème position, on retrouve un autre restaurant du Royal Mansour Marrakech, à savoir le Sesamo, la table italienne du palace. Une deuxième consécration donc pour l’établissement hôtelier, à la table duquel officie cette fois-ci le chef de renommée mondiale Massimiliano Alajmo. La recette du succès de ce restaurant? «Des ingrédients locaux et des spécialités italiennes importées sont transformés en or par le chef Riccardo Barni», répond The World’s 50 best.

Une mention spéciale est également accordée au Sesamo pour sa décoration, avec «les lampes suspendues basses, les rideaux de velours et les nappes blanches épurées (qui) créent une atmosphère à la fois glamour et confortable», est-il ajouté.

Marrakech s’impose dans ce classement avec un troisième établissement qui se place à la 35ème position. Il s’agit du +61, à la cuisine duquel officient Cassandra Karinsky et Sebastian de Gzell. Un duo de choc qui apporte «une touche de style Sydney et de cuisine décontractée au quartier branché de Guéliz, dans la ville ocre», écrit-on.

Toujours à Marrakech, Le Petit Cornichon rafle la 46ème position. L’établissement dirigé par Erwann Lance est salué pour «le charme effervescent d’un bistrot à l’art de la haute gastronomie». Au menu: de la fraîcheur et des saveurs, que l’on retrouve dans des mets conçus autour des meilleurs ingrédients locaux et de saison, «garantissant que chaque plat est créatif, ancré dans la tradition et l’innovation».

Une table qualifiée d’incontournable de Marrakech, notamment grâce «à son intérieur baigné de soleil et sa terrasse luxuriante pour dîner en plein air, ainsi qu’une carte des vins exceptionnelle».

La 48ème position revient encore une fois à une table du Royal Mansour Marrakech, à savoir La Grande Brasserie, dirigée par Hélène Darroze. «Avec son service à la française, sa découpe en chambre, son flambage, son banc à écailler, son chariot à pain et sa vaisselle signature, vous serez transporté dans l’esprit des grandes brasseries parisiennes», décrit le média.

La carte de cette table propose «un heureux mariage de l’héritage culinaire français et des saveurs marocaines, avec une place de choix pour les produits de saison», conclut The World’s 50 best.