Le petit-déjeuner marocain s’invite sur le plateau de TF1 et régale les chroniqueurs

Thé à la menthe, msemens, baghrir… La matinale du 11 novembre sur TF1 a mis à l’honneur le petit-déjeuner marocain. Responsable de la rubrique évasion qu’elle anime chaque mercredi, Julie Toméi a décidé de lancer son sujet sur Marrakech avec un avant-goût gastronomique du Maroc. Pour le plus grand plaisir de ses collègues de plateau, la chroniqueuse les a invités à découvrir «la pâte à tartiner la plus diabolique du Maroc», l’amlou, car, lance-t-elle, «une forme d’extase est accessible en tartinant de l’amlou», cette pâte à base d’amandes, d’huile d’argan et de miel. «C’est juste divin», poursuit-elle invitant ses collègues à goûter à ce petit-déjeuner concocté par le chef Abdel Alaoui.

Une belle entrée en matière pour le reportage consacré à Marrakech «destination préférée des Français». L’an passé, 5 millions de visiteurs s’y sont rendus et parmi eux «un quart de Fançais», souligne la chroniqueuse. Un succès que Julie Toméi explique en bref, «ce n’est pas très loin –trois heures d’avion–, on a la garantie ou presque d’y trouver du beau temps, on parle français (…) et c’est surtout très dépaysant». Et d’énumérer les nombreux endroits touristiques de la ville, de la place Jemaa El-Fna, le Jardin Majorelle «si cher à Saint Laurent», la médina et ses «700 hectares de ruelles sinueuses classées au patrimoine mondial de l’Unesco, la plus vaste du Maroc».

Un conseil pour visiter la médina? Julie Toméi recommande de participer à un escape game, ce jeu d’aventure grandeur nature, organisé par des groupes dans la médina de la ville. Et pour sortir des sentiers battus, la chroniqueuse conseille de s’appuyer sur les conseils des locaux et pourquoi pas de faire appel aux étudiants marrakchis qui proposent de faire découvrir la ville à vélo. Une activité solidaire dont les fonds sont reversés pour apprendre aux jeunes filles à faire du vélo, faire des interventions pour la sécurité routière dans les écoles et former les jeunes aux métiers de la mécanique. Enfin, pour finir sur une note gastronomique, la journaliste conseille de se rendre au restaurant tenu par l’association Amal, au cœur de Guéliz, pour y déguster une cuisine faite par des femmes.

«Marrakech, on adore!», conclut Bruce Toussaint, animateur de la matinale de TF1.