«Champions of Change 2023»: la Marocaine Nora Belahcen, fondatrice d’un centre de restauration solidaire à Marrakech, décroche la 1ère place du classement

La première place du classement «Champions of Change 2023» est revenu à Nora Fitzgerald Belahcen, une femme de cœur qui a fondé en 2013, à Marrakech, l’association «Amal», entreprise de restauration solidaire qui aide à autonomiser les femmes défavorisées.

Dans cette association bien connue des Marrakchis qui intègre à la fois un restaurant et un centre de formation, les femmes en difficulté -souvent des mères célibataires, des femmes divorcées ou veuves- sont formées aux arts culinaires pendant six mois. Chaque année, elles sont près de trente à être formées à la restauration puis aidées à trouver un emploi dans ce secteur ou accompagnées dans la mise en œuvre de leurs micro-entreprises. Les projets du centre Amal incluent le «Sign Language Café» à Marrakech, dont l’équipe se compose de femmes sourdes.

«Je suis ravie de remporter ce prix au nom de toutes les femmes avec qui j’ai travaillé et pour qui la gastronomie a changé la vie. J’ai longtemps cru au pouvoir de la nourriture pour nourrir et guérir, pour nous rassembler et changer des vies», a déclaré la fondatrice de l’association Amal suite à sa nomination à la première place des «Champions of Change 2023».

Nora Fitzgerald Belahcen n’en est pas à sa première distinction. En octobre 2015, elle s’est vu décerner, à Paris, le prix Women for change par la Fondation Orange pour son investissement dans la vie des femmes démunies de Marrakech. Une première pour une Marocaine. Puis l’année suivante, elle a été sacrée meilleur leader dans le domaine de l’humanitaire par l’antenne marocaine de la Jeune chambre internationale (JCI Maroc) lors de la première édition des JCI TOYP Morocco Awards.

Cette année, son association se verra offrir un don financier par l’organisme 50 Best afin de lui permettre de continuer à développer ses initiatives.