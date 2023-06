Classement Times Higher Education: l’UIR en tête des universités marocaines en 2023

Pour la troisième année consécutive, l’Université international de Rabat (UIR) se distingue dans le prestigieux classement international Times Higher Education Impact Rankings (THE Impact Rankings) et occupe la première place du podium au Maroc.

Le classement comprend cette année 1.591 universités de 112 pays et régions à travers le monde. Dix autres universités marocaines figurent dans le classement, dont, entre autres, l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, l’Université Ibn Tofail de Kénitra, l’Université Mohammed V de Rabat et l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès.

Le THE Impact Rankings se base sur plusieurs indicateurs permettant de mesurer l’engagement des universités dans la réalisation des 17 objectifs du développement durable (ODD) des Nations unies.

Pour cette cinquième édition, l’UIR a été particulièrement performante dans trois objectifs: «Pas de pauvreté», «Énergie propre et d’un coût abordable» et «Travail décent et croissance économique». L’institution réaffirme ainsi son engagement «green» et de développement durable en accord avec sa stratégie de responsabilité sociale, établie il y a quelques années, indique l’UIR dans un communiqué.

Avec cette nouvelle reconnaissance par ce classement mondial, son positionnement en tant que première université en Afrique en termes de dépôt de brevets (plus de 550 brevets), l’obtention de l’accréditation AACSB de sa business school et l’entrée de ses masters dans le Top 100 du Financial Times, ainsi que son entrée dans le classement QS, l’UIR confirme encore une fois son positionnement et son ambition d’université africaine de rang mondial.